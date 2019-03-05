Бездомный хакер годами пользовался бесплатным интернетом по таксофону

Злоумышленник из Китая научился взламывать уличные таксофоны и смотреть по ним фильмы и играть

Найти злоумышленника помогли множественные видеоролики с уличным "хакером" Фото: Reddit

В Китае поймали бездомного "хакера", который годами пользовался бесплатным интернетом, взламывая уличные таксофоны. Сообщает South China Morning Post.

Оператор China Telecom, во время планового обслуживания, заметил странное поведение своих таксофонов. Проведя расследование, компания выяснила, что бездомный мужчина научился обходить защиту телефонных автоматов, превратив из в полноценный компьютер с сенсорным дисплеем, используя его в качестве бесплатного доступа в интернет: играл в видеоигры и смотрел фильмы онлайн днями напролет.

Найти злоумышленника помогли множественные видеоролики с "хакером", который, не стесняясь прохожих, занимал телефонные аппараты почти на весь день, что и побудило China Telecom разобраться в ситуации.

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На одном из таких видео заметно, как мужчина помощью отвертки взламывает таксофон за несколько секунд и пользуется им в свое удовольствие. Он заявил, что у него нет мобильного телефона и таксофон он использует для личного досуга.

Как обезопасить свой компьютер от хакеров:

Напомним, что ранее хакеры взломали Android 10.0 до официального выхода. Эксперты также предупреждают о том, что Windows опасности - хакеры нашли способ быстрого взлома.

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