Безнадежно устарели: какие устройства Apple не стоит покупать в 2020 году

Устаревшие продукты Apple, которые следует обходить стороной, если вы хотите сэкономить

Не вся продукция Apple обновляется настолько регулярно, чтобы соответствовать современным стандартам, меняющимся почти ежемесячно. Если iPhone, iPad и MacBook ежегодно получают улучшения в своем модельном ряду, то другим устройствам в Купертино уделяют куда меньше внимания, отчего они устаревают очень быстро. К ним относятся iMac, Mac Pro и еще несколько гаджетов. Причем ценник на эти продукты почти не падает, что со временем делает их крайне невыгодным приобретением. ZDnet составил список устройств от Apple, которые лучше не покупать в 2020 году, а следует подождать их новой итерации.

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iMac Pro

iMac Pro Фото: Pexels

По стандартам Apple iMac не является устаревшим, но по стандартам ПК безнадежно отстал из-за своего не самого свежего оборудования даже на старте продаж в 2017 году. Продолжают распространяться слухи о том, что Apple планирует выпустить обновление для линейки iMac в ближайшее время. Так что покупать iMac в 2020 году не самая лучшая идея.

Mac Mini

Mac Mini Фото: Unsplash

Mac mini, безусловно, очень удобный компьютер. Благодаря своему компактному форм-фактору он заменяет полноценный iMac и подходит тем, у кого есть отдельный монитор. К тому же он занимает очень мало места на столе. В то время как Apple в марте 2020 года немного обновила Mac Mini, удвоив объем хранилища, базовое оборудование не менялось с октября 2018 года, что означает, что Apple требует слишком много денег за старое оборудование.

iPad mini

Прошлогодний iPad mini к 2020 году сильно устарел из-за своей не самой производительной аппаратной начинки. По мнению экспертов ZDnet, лучше подождать следующую модель мини-планшета, поскольку сейчас он стоит неоправданно дорого.

HomePod

HomePod Фото: Zdnet

Текущий HomePod — это устройство первого поколения, которое было выпущено более двух лет назад в ответ на смарт-колонку Amazon Echo и динамик Google Home. По слухам, HomePod 2 появится уже этим летом. Поэтому, если вы до сих пор не купили его, лучше придержите деньги для модели 2020 года.

Apple TV (5-го поколения)

Apple TV Фото: Unsplash

Apple TV Apple 5-го поколения, построен на базе процессора A10X Fusion и с 32 ГБ или 64 ГБ дискового пространства. Последний раз медиаприставка была выпущена в 2017 году, и хотя она все еще идеально функционирует, 179 долларов — это дороговато за откровенно устаревшее устройство. Не стоит также его путать с Apple TV HD 4-го поколения, который также продается в официальном Apple Store, — это настоящее "живое ископаемое", которое впервые было выпущено в октябре 2015 года.

Аксессуары

Lightning Cable Фото: iphones

По мнению ZDnet, оригинальные кабели Apple продаются по завышенной цене и не очень износостойкие. Рекомендуется посмотреть аналоги, которые предлагают такие компании, как Amazon, Belkin или Anker.

Напомним, что ранее среди самых популярных смартфонов 2020 года был определен неожиданный лидер. Также ранее Apple iPad сделал нечто невозможное, что удивило даже экспертов.

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