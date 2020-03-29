Безопасность дома: ТОП-7 лучших IP-камер 2020 года

Рейтинг лучших домашних камер безопасности для наблюдения за своим жилищем с любого подключенного к Интернету устройства

Обеспечение своего жилища камерой безопасности – залог спокойствия за свое имущество. Рынок предлагает огромный выбор недорогих решений в пределах 100 долларов. Безусловно, за такие деньги будут некоторые компромиссы, но свою главную задачу они все выполняют хорошо: сутками снимают видео о происходящем в радиусе своего охвата и передают видеоизображение через Интернет на любое устройство или записывают полученный видеоматериал на встроенное хранилище.

Некоторые из видеокамер домашней безопасности могут быть синхронизированы с другими устройствами, вроде интеллектуальных замков и светильников, а также способны управляться через мобильные приложения на Android или iOS.

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Ниже "Сегодня" подобрали рейтинг из ТОП-10 лучших моделей IP-камер видеонаблюдения для охраны своего дома.

Arlo Q

Arlo Q Фото: Digitimes

Arlo Q является одной из лучших домашних камер безопасности по доступной цене, способная снимать высококачественное видео и обладает множеством функций. Ромбовидный корпус Arlo Q выглядит стильно, но используется лишь в помещениях – он не является водонепроницаемым. Охват камеры составляет 130 градусов, а снимает она в качестве 1080p/30fps и совместима с устройствами Alexa, Google Assistant, IFTTT. Для хранения видео предусмотрено облачное хранилище, но лишь 7 дней бесплатно, а на более длинные сроки производитель взымает 3 доллара в месяц.

Wyze Cam 1080p

Wyze Cam 1080p Фото: Anandtech

Wyze Cam 1080p одна из самых дешевых IP-камер для организации домашнего видеонаблюдения для людей с ограниченным бюджетом. Как следует из его названия, она способна записывать видео с разрешением 1080p, но с более узким углом обзора в 110 градусов. Непрерывную запись можно хранить как на microSD картах, так и на облачном хранилище (14 дней бесплатно). С помощью дополнительного модуля можно связать эту Wyze Cam 1080p с датчиками движения и интеллектуальными лампочками, а также с устройствами умного дома сторонних производителей с помощью Alexa и Google Assistant.

Blink XT2

Blink XT2 Фото: TechCrunch

Еще один вариант всепогодного трудяги – Blink XT2. IP-камера XT2 работает от двух батареек АА и обеспечивает беспроводную связь с небольшой базовой станцией, подключенной к вашей сети Wi-Fi. Корпус XT2 защищен от атмосферных воздействий, поэтому его можно прикрепить как внутри, так и снаружи здания, а для быстрого монтажа она поставляется с удобным монтажным кронштейном.

Несмотря на то, что качество видео в разрешении 1080p не является самым лучшим в рейтинге, оно остается достаточно хорошим для своей ценовой категории. Для хранения также предусмотрено облачное хранилище (до 2 часов). Поскольку Blink принадлежат Amazon, она способна подключаться к приложению Ring, где можно просматривать информацию о других инцидентах в вашем районе проживания и публиковать видео с камеры Blink.

Xiaomi Dafang PTZ 1080P

Xiaomi Dafang PTZ 1080P Фото: TechSpot

Xiaomi Dafang PTZ 1080P – камера для видеонаблюдения, оснащенная встроенным детектором движения. Модель выполнена в компактном поворотном корпусе, обеспечивающем обзор по диагонали в 360 градусов. Xiaomi Dafang PTZ 1080P способна захватывать видео с разрешением 1080p/25fps. Помимо этого, камера оснащена инфракрасной подсветкой с дальностью действия до 10 метров. Для удаленного подключения используется Wi-Fi, а управлять можно как при помощи смартфона, так и web-браузера.

Canary

Canary Фото: The Verge

Внешне Canary выглядит хрупкой – но это только первое впечатление. Внутри она обладает датчиками окружающей среды, которые контролируют тепло, влажность и качество воздуха. Она также оснащена домофоном, громкой сиреной, которая должна отпугивать любого злоумышленника, и поддерживает функцию активации датчиков движения. Canary может способна взаимодействовать с интеллектуальными домашними устройствами Wink. Видео в 1080p выглядит четким, качество звука приемлемое. Поставляется с одноименным мобильным приложением.

EZVIZ MINI O 1080P

EZVIZ MINI O 1080P Фото: The Verge

Бюджетная Wi-Fi камера с поддержкой видео 1080p довольно высокого качества как при дневной, так и при ночной съемке. Приложение EZViz также позволяет устанавливать расписание, когда камера включается и выключается, а также настраивать чувствительность датчика движения и зоны — функция, обычно свойственная более дорогим камерам. Mini O 1080p имеет слот для карт microSD, поэтому можно сохранять видео локально. Также можно управлять камерой при помощи Alexa и Google Assistant.

TP-Link Tapo C200

TP-Link Tapo C200 Фото: Сегодня

Самая доступная IP-камера нашего рейтинга TP-Link Tapo C200 по оснащению не уступает своим более дорогим камерам. Камера умеет вращаться на 360 градусов и менять угол наклона объектива, причем моторы работают бесшумно. В комплекте с камерой находится крепеж — это на случай, если вы захотите повесить ее на стену или потолок. Съемка ведется в разрешении Full HD, а запись производится на карты памяти microSD объемом до 128 ГБ. При снижении уровня освещения камера автоматически переходит в ночной режим и способна отчетливо просматривать объекты на расстоянии до 9 м. Сопряжение происходит через фирменное бесплатное приложение Tapo Camera – его можно настроить на определение движения и отправку уведомлений, если человек или животное попадет в сектор обзора.

Напомним, что ранее мы составляли рейтинг ТОП-10 лучших гаджетов десятилетия. Также мы рассказывали о ТОП-10 прорывных технологий десятилетия, которые раньше считались невозможными.

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