Битва насмерть: Google заявила об уничтожении браузера Internet Explorer
Разработчик YouTube признался, как команда подняла восстание против устаревшего браузера Microsoft
Летом 2009 года произошел переломный момент, когда миллионы пользователей в одночасье отказались от печально известного браузера Internet Explorer 6 за считанные недели, почти моментально убив его популярность. Причиной тому стала смена политики популярных веб-сайтов, которые внезапно объявили о прекращении поддержки устаревшего браузера. "Восстание" подняла группа веб-разработчиков YouTube, которые настолько возненавидели веб-обозреватель от Microsoft, что рискнули своей работой ради его уничтожения. Спустя десятилетие бывший разработчик Крис Захариас осмелился рассказать о своем соучастии в подпольной борьбе за свободу интернета от IE6, об этом он написал в своем блоге.
Дебютировавший вскоре после выпуска Windows XP в 2001 году Internet Explorer 6 стал настоящей головной болью для разработчиков к 2009 году. Каждый веб-разработчик ненавидел этот браузер. Но это были дни, когда компании рассматривали интернет, как застойную вещь и годами не обновляли свое программное обеспечение, ограничивая сотрудников одним браузером, входивший в комплект Windows XP – самой популярной ОС на то время.
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Если бы веб-разработчик случайно использовал неподдерживаемый элемент HTML, браузер от Microsoft часто зависал и порой даже мог вызвать печально известный "Синий экран смерти" (BSOD). Также если веб-разработчик удалил изображение, не удаляя код, на который он ссылается, Internet Explorer 6 продолжит отправлять запросы на серверы веб-сайта в экспоненциально расширяющейся рекурсивной петле, непреднамеренно вызывая подобие DoS-атаки. Игнорировать такое положение дел было невозможно, потому что в 2009 году IE6 занимал более 20% рынка и отказываться от него было нельзя.
После постоянного исправления ошибок, несколько сотрудников YouTube разработали простой план, который впоследствии уничтожил IE 6. Крис Харис и его коллеги добавили небольшой баннер, который показывался пользователям "ослика" (прозвище браузера). В нем сообщалось, что IE6 якобы скоро не будет поддерживаться, и что пользователи должны перейти на более современный аналог, вроде Firefox, Chrome или хотя бы обновиться до Internet Explorer 8.
Представить подобное сегодня тяжело, потому что в крупных компаниях надо пройти несколько стадий согласования прежде, чем поместить такой баннер на главную страницу сайта. Но в то время YouTube был не настолько сильно зависим от Google, хотя уже три года принадлежал поисковому гиганту. У сотрудников, которые работали в YouTube с самого начала, была возможность вносить изменения без каких-либо дополнительных проверок. Группа разработчиков воспользовалась этим правом и добавила свой код на YouTube. Поскольку почти никто в Google не использовал Internet Explorer, они думали, что это изменение заметят не сразу.
Но буквально через два дня к команде обратился глава PR-службы. Он получал письма от каждого издания в мире. Всех интересовало, почему YouTube собирается прекратить поддержку браузера со значительной долей на рынке. Затем юристы Google хотели убедиться, что выбор браузеров был рандомизирован, чтобы не иметь проблем с антимонопольной службой Евросоюза в отношении Chrome.
Пользователи интернета положительно отреагировали на действия YouTube. Сервис даже называли "спасителем", потому что он подталкивал людей перейти на более современные и безопасные браузеры с нормальной поддержкой современных веб-технологий. Вскоре подобные баннеры начали внедрять разработчики сторонних сайтов.
Когда в Google поняли, что никогда не одобряли это изменение, было уже поздно. К этому времени на многих сайтах Google висел похожий баннер. Некоторые сотрудники компании были уверены, что команда YouTube взяла эту идею у Google Docs. Если бы это история сложилась как-то иначе, заговорщики могли потерять работу или получить понижение. Но все закончилось хорошо и почти никто в компании не знал имена сотрудников, которые убили Internet Explorer 6.
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Напомним, что днями произошел глобальный сбой и браузер Firefox сломался по всему миру. Также появилась информация о том, что Google откажется от Chrome на Android.
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