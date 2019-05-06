Битва насмерть: Google заявила об уничтожении браузера Internet Explorer

Разработчик YouTube признался, как команда подняла восстание против устаревшего браузера Microsoft

"Убийца" Internet Explorer 6 рассказал об исторических событиях десятилетней давности Фото: Pixabay

Летом 2009 года произошел переломный момент, когда миллионы пользователей в одночасье отказались от печально известного браузера Internet Explorer 6 за считанные недели, почти моментально убив его популярность. Причиной тому стала смена политики популярных веб-сайтов, которые внезапно объявили о прекращении поддержки устаревшего браузера. "Восстание" подняла группа веб-разработчиков YouTube, которые настолько возненавидели веб-обозреватель от Microsoft, что рискнули своей работой ради его уничтожения. Спустя десятилетие бывший разработчик Крис Захариас осмелился рассказать о своем соучастии в подпольной борьбе за свободу интернета от IE6, об этом он написал в своем блоге.

Дебютировавший вскоре после выпуска Windows XP в 2001 году Internet Explorer 6 стал настоящей головной болью для разработчиков к 2009 году. Каждый веб-разработчик ненавидел этот браузер. Но это были дни, когда компании рассматривали интернет, как застойную вещь и годами не обновляли свое программное обеспечение, ограничивая сотрудников одним браузером, входивший в комплект Windows XP – самой популярной ОС на то время.

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Если бы веб-разработчик случайно использовал неподдерживаемый элемент HTML, браузер от Microsoft часто зависал и порой даже мог вызвать печально известный "Синий экран смерти" (BSOD). Также если веб-разработчик удалил изображение, не удаляя код, на который он ссылается, Internet Explorer 6 продолжит отправлять запросы на серверы веб-сайта в экспоненциально расширяющейся рекурсивной петле, непреднамеренно вызывая подобие DoS-атаки. Игнорировать такое положение дел было невозможно, потому что в 2009 году IE6 занимал более 20% рынка и отказываться от него было нельзя.

После постоянного исправления ошибок, несколько сотрудников YouTube разработали простой план, который впоследствии уничтожил IE 6. Крис Харис и его коллеги добавили небольшой баннер, который показывался пользователям "ослика" (прозвище браузера). В нем сообщалось, что IE6 якобы скоро не будет поддерживаться, и что пользователи должны перейти на более современный аналог, вроде Firefox, Chrome или хотя бы обновиться до Internet Explorer 8.

Тот самый баннер, который тихо разместили разработчики YouTube 14 июля 2009 года Фото: TechSpot

Представить подобное сегодня тяжело, потому что в крупных компаниях надо пройти несколько стадий согласования прежде, чем поместить такой баннер на главную страницу сайта. Но в то время YouTube был не настолько сильно зависим от Google, хотя уже три года принадлежал поисковому гиганту. У сотрудников, которые работали в YouTube с самого начала, была возможность вносить изменения без каких-либо дополнительных проверок. Группа разработчиков воспользовалась этим правом и добавила свой код на YouTube. Поскольку почти никто в Google не использовал Internet Explorer, они думали, что это изменение заметят не сразу.

Но буквально через два дня к команде обратился глава PR-службы. Он получал письма от каждого издания в мире. Всех интересовало, почему YouTube собирается прекратить поддержку браузера со значительной долей на рынке. Затем юристы Google хотели убедиться, что выбор браузеров был рандомизирован, чтобы не иметь проблем с антимонопольной службой Евросоюза в отношении Chrome.

После размещения баннера на YouTube, доля Internet Explorer 6 на рынке начала стремительно сокращаться Фото: TechSpot

Пользователи интернета положительно отреагировали на действия YouTube. Сервис даже называли "спасителем", потому что он подталкивал людей перейти на более современные и безопасные браузеры с нормальной поддержкой современных веб-технологий. Вскоре подобные баннеры начали внедрять разработчики сторонних сайтов.

Когда в Google поняли, что никогда не одобряли это изменение, было уже поздно. К этому времени на многих сайтах Google висел похожий баннер. Некоторые сотрудники компании были уверены, что команда YouTube взяла эту идею у Google Docs. Если бы это история сложилась как-то иначе, заговорщики могли потерять работу или получить понижение. Но все закончилось хорошо и почти никто в компании не знал имена сотрудников, которые убили Internet Explorer 6.

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Напомним, что днями произошел глобальный сбой и браузер Firefox сломался по всему миру. Также появилась информация о том, что Google откажется от Chrome на Android.

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