Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Битва насмерть: Google заявила об уничтожении браузера Internet Explorer

Разработчик YouTube признался, как команда подняла восстание против устаревшего браузера Microsoft

Евгений Опанасенко
Сегодня, 14:36
"Убийца" Internet Explorer 6 рассказал об исторических событиях десятилетней давности
"Убийца" Internet Explorer 6 рассказал об исторических событиях десятилетней давности
Фото: Pixabay

Летом 2009 года произошел переломный момент, когда миллионы пользователей в одночасье отказались от печально известного браузера Internet Explorer 6 за считанные недели, почти моментально убив его популярность. Причиной тому стала смена политики популярных веб-сайтов, которые внезапно объявили о прекращении поддержки устаревшего браузера. "Восстание" подняла группа веб-разработчиков YouTube, которые настолько возненавидели веб-обозреватель от Microsoft, что рискнули своей работой ради его уничтожения. Спустя десятилетие бывший разработчик Крис Захариас осмелился рассказать о своем соучастии в подпольной борьбе за свободу интернета от IE6, об этом он написал в своем блоге.

Дебютировавший вскоре после выпуска Windows XP в 2001 году Internet Explorer 6 стал настоящей головной болью для разработчиков к 2009 году. Каждый веб-разработчик ненавидел этот браузер. Но это были дни, когда компании рассматривали интернет, как застойную вещь и годами не обновляли свое программное обеспечение, ограничивая сотрудников одним браузером, входивший в комплект Windows XP – самой популярной ОС на то время.

Читайте также
Microsoft внезапно выпустила улучшенный браузер Edge

Если бы веб-разработчик случайно использовал неподдерживаемый элемент HTML, браузер от Microsoft часто зависал и порой даже мог вызвать печально известный "Синий экран смерти" (BSOD). Также если веб-разработчик удалил изображение, не удаляя код, на который он ссылается, Internet Explorer 6 продолжит отправлять запросы на серверы веб-сайта в экспоненциально расширяющейся рекурсивной петле, непреднамеренно вызывая подобие DoS-атаки. Игнорировать такое положение дел было невозможно, потому что в 2009 году IE6 занимал более 20% рынка и отказываться от него было нельзя.

После постоянного исправления ошибок, несколько сотрудников YouTube разработали простой план, который впоследствии уничтожил IE 6. Крис Харис и его коллеги добавили небольшой баннер, который показывался пользователям "ослика" (прозвище браузера). В нем сообщалось, что IE6 якобы скоро не будет поддерживаться, и что пользователи должны перейти на более современный аналог, вроде Firefox, Chrome или хотя бы обновиться до Internet Explorer 8.

Тот самый баннер, который тихо разместили разработчики YouTube 14 июля 2009 года
Тот самый баннер, который тихо разместили разработчики YouTube 14 июля 2009 года
Фото: TechSpot

Представить подобное сегодня тяжело, потому что в крупных компаниях надо пройти несколько стадий согласования прежде, чем поместить такой баннер на главную страницу сайта. Но в то время YouTube был не настолько сильно зависим от Google, хотя уже три года принадлежал поисковому гиганту. У сотрудников, которые работали в YouTube с самого начала, была возможность вносить изменения без каких-либо дополнительных проверок. Группа разработчиков воспользовалась этим правом и добавила свой код на YouTube. Поскольку почти никто в Google не использовал Internet Explorer, они думали, что это изменение заметят не сразу.

Но буквально через два дня к команде обратился глава PR-службы. Он получал письма от каждого издания в мире. Всех интересовало, почему YouTube собирается прекратить поддержку браузера со значительной долей на рынке. Затем юристы Google хотели убедиться, что выбор браузеров был рандомизирован, чтобы не иметь проблем с антимонопольной службой Евросоюза в отношении Chrome.

После размещения баннера на YouTube, доля Internet Explorer 6 на рынке начала стремительно сокращаться
После размещения баннера на YouTube, доля Internet Explorer 6 на рынке начала стремительно сокращаться
Фото: TechSpot

Пользователи интернета положительно отреагировали на действия YouTube. Сервис даже называли "спасителем", потому что он подталкивал людей перейти на более современные и безопасные браузеры с нормальной поддержкой современных веб-технологий. Вскоре подобные баннеры начали внедрять разработчики сторонних сайтов.

Когда в Google поняли, что никогда не одобряли это изменение, было уже поздно. К этому времени на многих сайтах Google висел похожий баннер. Некоторые сотрудники компании были уверены, что команда YouTube взяла эту идею у Google Docs. Если бы это история сложилась как-то иначе, заговорщики могли потерять работу или получить понижение. Но все закончилось хорошо и почти никто в компании не знал имена сотрудников, которые убили Internet Explorer 6.

Смотрите также в сюжете о схемах обмана интернет-мошенников:

Напомним, что днями произошел глобальный сбой и браузер Firefox сломался по всему миру. Также появилась информация о том, что Google откажется от Chrome на Android.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Microsoft планирует вернуть эпоху Windows XP и Windows 7 Google прекращает следить за пользователями Путин подписал закон про изолированный российский интернет Wi-Fi будущего будет работать по лазерам
интернет Google YouTube microsoft браузер Internet Explorer
Источник: TechSpot
Реклама

Новости партнеров

Гела Месхи назвал самую большую проблему в браке с Климовой
Гела Месхи назвал самую большую проблему в браке с Климовой
Салат «Король в гневе». Рецепт
Салат «Король в гневе». Рецепт
Проклятие Шурика: актеры, ставшие заложниками одной роли
Проклятие Шурика: актеры, ставшие заложниками одной роли
Татьяна Навка поделилась пикантным видео после бани
Татьяна Навка поделилась пикантным видео после бани

Популярные статьи

Сегодня, 13:34Fun

День матери в Украине: дата, история и значение праздника

Вчера, 20:10Психология

Гороскоп на завтра: Тельцы останутся довольны собой, а Раков ждет сюрприз

Вчера, 14:36Техно

Не хуже iPhone: назван самый лучший китайский смартфон

Вчера, 13:05Шоу-бизнес

В Израиле отменили старт "Евровидения 2019": что случилось

Вчера, 06:31Психология

Гороскоп на неделю: Овнам нужно навести порядок в финансах, а Водолеев ждет популярность

4 маяПсихология

Гороскоп на завтра: Водолеям пойдет на пользу диета, а Дев ждет увлекательное знакомство

4 маяШоу-бизнес

"Мисс Уругвай – 2006" нашли мертвой в отеле: подробности

4 маяТехно

Microsoft планирует вернуть эпоху Windows XP и Windows 7

4 маяFun

Радоница 2019: традиции и приметы

4 маяFun

Поминальные дни 2019: обычаи и что нельзя делать

4 маяШоу-бизнес

Остался ни с чем: Мурат Налчаджиоглу лишился бизнеса после развода с Ани Лорак

4 маяШоу-бизнес

"Холостяк 9": кто покинул шоу и подробности девятого выпуска

4 маяFood

Как приготовить киш: ТОП-5 рецептов для весеннего пикника

4 маяFood

Рецепт дня: творожно-маковый сырник с орехами

3 маяTravel

Достопримечательности Одессы: ТОП-5 лучших мест для посещения

3 маяПсихология

Гороскоп на завтра: Рыбам полезно отправиться на шопинг, а Львов попросят о помощи

Новости партнеров

Названа каша, которая снижает давление и помогает похудеть
Названа каша, которая снижает давление и помогает похудеть
Салат «Король в гневе». Рецепт
Салат «Король в гневе». Рецепт
Анна Семенович показала идеальную фигуру в купальнике
Анна Семенович показала идеальную фигуру в купальнике
Известно, как именно дочка Алсу победила в конкурсе «Голос.Дети»
Известно, как именно дочка Алсу победила в конкурсе «Голос.Дети»
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Дружина Алвеса поділилася спокусливими фото в бікіні. Фото
Дружина Алвеса поділилася спокусливими фото в бікіні. Фото
36-летняя Надежда Мейхер показала лицо без макияжа
36-летняя Надежда Мейхер показала лицо без макияжа
Главную женскую роль в фильме о Фантомасе сыграла украинка
Главную женскую роль в фильме о Фантомасе сыграла украинка