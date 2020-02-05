Близится выход PlayStation 5: Sony запустила сайт

Презентация игровой приставки PlayStation 5 должна состояться на следующей неделе

PlayStation 5 покажут 15 февраля Фото: Unsplash

Презентация PlayStation 5, по слухам, должна состояться уже в этом месяце. Sony, тем временем, уже запустила официальную страницу игровой приставки нового поколения. Сайт сугубо информационный, на нем нет ни фотографий, ни подробной информации о PlayStation 5, есть только форма для подписки на рассылку новостей.

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Тем не менее, запуск официального сайте был сделан не просто так. Скорее всего, PlayStation 5 покажут уже совсем скоро, ведь 15 февраля стартует мероприятие Sony PlayStation Meeting 2020 – журналисты уже начали получать приглашение. Однако есть сведения о возможной более ранней презентации — в начале февраля на встрече с инвесторами.

Так выглядит сайт о PlayStation 5 Фото: Сегодня

Ресурс Combo Infinito поделился инсайдерской информацией касательно срока начала предзаказов на PlayStation 5 – они должны стартовать уже в марте 2020 года. При этом фанатам и геймерам следует набраться терпения — в первый год ожидается сильнейший дефицит, ведь аналитики Sony предполагают небывалый спрос. Для этого и запускают предзаказы — оформившие их получат гарантию, что получат приставку на руки одними из первых.

Объем заказов ожидается порядка 2-3 миллионов консолей до конца года. Источник также отмечает, что Sony уже дважды меняла даты презентации и предзаказов, так что переносы могут произойти.

Розничные продажи Sony PlayStation 5 начнутся к рождественскому сезону продаж 2020 года. Предположительно, в Северной Америке приставка появится на полках магазинов 20 ноября по цене 499 долларов, что немногим дороже смартфона.

Напомним, что ранее аналитики признали, что PlayStation 5 выиграла битву приставок задолго до ее начала. В то же время сообщается, что геймпад PlayStation 5 получит четыре новые кнопки.

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