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Лучший смартфон Samsung 2019 года показали на видео

Видео полностью подтвердило все утечки относительно флагманской модели Samsung

Евгений Опанасенко
Сегодня, 07:40
Samsung Galaxy S10 официально представят 20 февраля Фото: Hplaptop.co
Samsung Galaxy S10 официально представят 20 февраля
Фото: Hplaptop.co

Известный видеоблогер Маркес Браунли, который снимает видео с прототипами различных устройств до их выхода, на своем YouTube-канале выпустил ролик, на котором показал макеты будущих смартфонов Samsung Galaxy S10 и Samsung Galaxy S10+. В коротком видео блогер рассмотрел будущие мобильные устройства со всех сторон и поделился своими впечатлениями о будущих флагманах.

Во время демонстрации опытные пользователи заметили, что по форме корпуса новые S10 и S10+ ближе к последним моделям Galaxy Note. То есть, если модели Galaxy S8 и S9 имели более скругленный дизайн и обтекаемые формы, то у Galaxy S10 появились более выраженные боковые грани, как у моделей Note.

В остальном смартфон полностью совпадает с инсайдерской информацией, полученной еще в прошлом году относительно новинки: флагман Samsung получит тончайшие рамки экрана, технологию Infinity O с отверстием в дисплее под фронтальную камеру (круглым у S10 и овальным у S10+) и тройную фотокамеру на тыльной панели.

На нижней грани размещен порт USB Type-C, решетка динамика и разъем 3,5 мм для наушников, от которого корейский производитель решил пока не отказываться. Задняя панель по-прежнему оформлена стеклом.

Официальный постер с анонсом презентации Samsung

Смартфоны Samsung Galaxy S10 официально представят 20 февраля. Кроме основных моделей Galaxy S10 и S10+ в рамках серии должна быть представлена более доступная Galaxy S10е и премиум-версия с поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Предположительно, вместе с Galaxy S10 на мероприятии 20 февраля дебютирует и первый складной смартфон с гибким экраном Galaxy F или Galaxy Fold, как его еще называют.

В Украине получить больничный можно будет со смартфона:

Напомним, что ранее эксперты составили ТОП-10 лучших смартфонов зимы. А производитель обещает, что смартфоны Samsung получат терабайт внутренней памяти

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Источник: ITC
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