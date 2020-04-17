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Блогер случайно сжег новый компьютер в прямом эфире: видео

Во время трансляции на видеохостинге Twitch произошел инцидент с возгоранием нового компьютера

Евгений Опанасенко
Сегодня, 11:15

На днях во время стрима (прямого эфира) на игровом видеохостинге Twitch произошел забавный инцидент. 21-летний блогер под псевдонимом Fastaction99 впервые занялся сборкой компьютера. Первый эксперимент оказался неудачным – компьютер едва не сжег комнату парню. (Доскролльте новость до конца, чтобы увидеть видео).

Стоит отметить, что не только новички, но даже самые опытные пользователи компьютеров чувствуют волнение при нажатии кнопки питания после того, как самостоятельно собрали ПК. Подобные видео о сборках очень популярны на видеохостингах YouTube и Twitch. Однако прямые эфиры гораздо интереснее, так как в них всегда есть риск, что что-то может пойти не так. Так и случилось с молодым дарованием на Twitch.

Смотрите также в сюжете о грязных подробностях компьютерных мастеров:

Во время трансляции блогер руководствовался подсказками от друзей в чате Discord. Будучи уверенным в том, что сборка была завершена, парень нажал кнопку питания, чтобы посмотреть, будет ли система стартовать с обнадеживающим писком BIOS – это всегда напряженный момент. Но через несколько секунд после включения из системного блока послышались хлопки, стало видно искры, а затем повалил дым.

Блогер экстренно прекратил подачу питания и после рассеивания дыма принялся искать причину неисправности. По его мнению, "зажглись" передние вентиляторы. Но на видео явно видно, что дым выходит из материнской платы, возможно, в районе 24-контактного разъема питания.

Первый блин вышел комом для горе-сборщика. Далее, по словам блогера, он намерен отнести сгоревший компьютер в сервисный центр для диагностики и возможного ремонта. Однако судя по сильно выделяемому дыму, такая проблема является очень плохим знаком и вряд ли ремонт поможет – только полная замена материнской платы.

Напомним, что ранее студент уничтожил компьютеры института флешкой-убийцей. Также ранее загадочный проект от AMD показал "зверскую мощь".

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Источник: TechSpot
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