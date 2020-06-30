BMW сменила логотип бренда с консервативного на радужный

Автоконцерн принял решение о смене логотипа для соцсетей в честь Месяца прав геев и лесбиянок

Баварский автоконцерн BMW не так давно сменил логотип на более плоский, а на днях знаменитый значок подвергся повторному ребрендингу под ЛГБТ с яркими радужными цветами вместо блеклых и консервативных. Логотип был изменен не для автомобилей, а для социальных сетей. Таким образом автоконцерн дал понять, что в нем нет места ненависти и в компании одинаково хорошо относится ко всем людям, независимо от этнического происхождения, цвета кожи, национальности, сексуальной ориентации.

"В BMW мы живем в разнообразии. Мы верим в прозрачную культуру, в которой никто не должен находиться в невыгодном положении, иметь предпочтение или подвергаться издевательствам из-за этнического происхождения, цвета кожи, национальности, инвалидности, религии, пола или возраста", – прокомментировало руководство компании.

Такое решение компания приняла в честь Месяца прав геев и лесбиянок (Gay and Lesbian Pride Month), который ежегодно отмечается в США в июне. Памятная дата была выбрана в связи со столкновениями между представителями секс-меньшинств и полицейскими в Нью-Йорке в 1969 году.

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Напомним, что ранее Android пообещал управление автомобилями BMW c 2020 года. Также баварский концерн объявил, что BMW переходит на массовый выпуск электромобилей.

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