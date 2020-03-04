Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

BMW создала "убийцу" Tesla: электромобиль Concept i4

Concept i4 оснащен современной трансмиссией eDrive пятого поколения от BMW и двигателем мощностью 390 кВт

Евгений Опанасенко
Сегодня, 10:50

В связи с отменой Женевского автосалона 2020, автопроизводители делают свои анонсы в Сети. BMW представила свой концепт электромобиля Concept i4, который должен будет официально дебютировать в 2021 году. С помощью этого концепта планировалось продемонстрировать поклонникам баварского автоконцерна, что стоит ожидать от электрокара в будущем.

По словам BMW, некоторые элементы дизайна Concept i4 будут перенесены в серийную модель. Предполагается, что серийный электрокар будет более спокойным и выполнен в более консервативных чертах.

Читайте также:
Электромобили хуже дизеля для экологии: мнение Mazda

Однако некоторые особенности будут присутствовать и в серийной модели. Одна из таких приятных вещей – это изогнутый дисплей приборной панели. BMW утверждает, что это тот же экран, который планируется интегрировать в кроссовер iNext. Его можно будет использовать в трех режимах: Core, Sport и Efficient. Каждый из режимов изменяет внешний вид цифрового интерфейса. В случае i4 Concept эти режимы также настраивают внешнее освещение.

BMW Concept i4
Фото: Engadget
BMW Concept i4
Фото: Engadget
BMW Concept i4
Фото: Engadget
BMW Concept i4
Фото: Engadget
BMW Concept i4
Фото: Engadget
1/5

Как и грядущие iX3 и iNext, концепт i4 оснащен современной трансмиссией eDrive пятого поколения от BMW. Двигатель мощностью 390 кВт позволяет разгоняться от 0 до 100 км/ч примерно за 4 секунды, а максимальная скорость электрокара составляет 200 км/ч. Используя европейский стандарт WLTP, автопроизводитель заявляет, что батарея емкостью 80 кВт-ч обеспечивает пробег в 600 км. Серийная модель получит аналогичные характеристики.

Смотрите также в сюжете о том, как мировой тренд электрокаров заполонил Украину:

BMW будет производить i4 на своем главном заводе в Мюнхене. Компания заявляет, что планирует инвестировать около 200 миллионов евро в модернизацию производства. По словам производителя, приблизительно 90% существующего оборудования в кузовном цехе может быть включено в процесс. Тем не менее, оставшиеся 10% должны быть изготовлены заново.

Читайте также:
В Китае разработали дешевую альтернативу Tesla: фото

Немецкий автопроизводитель планирует выпустить миллион электромобилей к концу 2021 года. Помимо i4, компания работает на электрифицированным хэтчбеком 1 серии.

Напомним, что ранее европейские автоэксперты выбрали лучший автомобиль 2020 года. В свою очередь Renault создала электромобиль-трансформер с расширяемой батареей.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Очумелые ручки: в Украину везли Land Rover по частям (фото) Законно ездить на автогазе стало почти в 10 раз дороже: что произошло Женевский автосалон 2020 отменили впервые за 70 лет: помешал коронавирус Играл на смартфоне: Tesla на автопилоте убила своего водителя
авто автомобили BMW электромобили концепт
Источник: iguides.ru
Реклама

Новости партнеров

Как Тина Кароль выглядела до пластики: архивное фото
Как Тина Кароль выглядела до пластики: архивное фото
Торт «минутка» без выпечки
Торт «минутка» без выпечки
Тыквенный пирог с крем-сыром от Эктора Хименес-Браво (рецепт)
Тыквенный пирог с крем-сыром от Эктора Хименес-Браво (рецепт)
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому

Популярные статьи

Сегодня, 10:10Food

Меню на 8 Марта: ТОП-5 праздничных рецептов

Вчера, 18:52Стиль

Какую прическу сделать на 8 Марта: красивые идеи для разной длины волос

Вчера, 16:36Events

Будет ли выходной на 8 Марта в Украине 2020

Вчера, 15:55Шоу-бизнес

За сердце "Холостяка" поборется участница популярного шоу: фото эффектной блондинки

Вчера, 10:42Fun

Когда Вербное воскресенье в 2020 году: дата и главные традиции праздника

Вчера, 10:10Food

Салат "Мимоза": классический рецепт на 8 Марта с сардинами

Вчера, 09:05Food

Горячие блюда на 8 Марта: ТОП-5 праздничных рецептов

Вчера, 08:15Шоу-бизнес

Евровидение-2020: все участники конкурса, которые известны на данный момент

2 мартаШоу-бизнес

"Сотни людей уже написали мне": 24-летняя Jerry Heil объяснила, почему заговорила о девственности

2 мартаEvents

Выходные дни и праздники в марте 2020 года в Украине

2 мартаEvents

Великий пост 2020: дата и правила питания

2 мартаEvents

Великий пост 2020: наглядный календарь питания по дням

2 мартаWellness

Как снизить высокое давление: пять эффективных способов

Техно

Вторая Земля: найдена потенциально обитаемая экзопланета

2 мартаFun

Великий пост 2020: что ни в коем случае нельзя делать

2 мартаШоу-бизнес

Автомобили звезд: на чем передвигаются MONATIK, Потап и Дорофеева

Новости партнеров

Слоеный салат с куриной печенью, яйцами и морковкой (рецепт)
Слоеный салат с куриной печенью, яйцами и морковкой (рецепт)
На похоронах брата Ани Лорак упала к нему в могилу: подробно
На похоронах брата Ани Лорак упала к нему в могилу: подробно
Творожная запеканка без муки и манки
Творожная запеканка без муки и манки
Дан Балан планирует детей с Тиной Кароль
Дан Балан планирует детей с Тиной Кароль
Умер Кирк Дуглас: чем запомнился актер из золотого века
Умер Кирк Дуглас: чем запомнился актер из золотого века
Как обустроить небольшой санузел? Необычные идеи
Как обустроить небольшой санузел? Необычные идеи
Колишнiй дружинi Потапа набридло бути в тіні
Колишнiй дружинi Потапа набридло бути в тіні
Путь к успеху: что прошлось пройти Олегу Виннику
Путь к успеху: что прошлось пройти Олегу Виннику