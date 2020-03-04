BMW создала "убийцу" Tesla: электромобиль Concept i4

Concept i4 оснащен современной трансмиссией eDrive пятого поколения от BMW и двигателем мощностью 390 кВт

В связи с отменой Женевского автосалона 2020, автопроизводители делают свои анонсы в Сети. BMW представила свой концепт электромобиля Concept i4, который должен будет официально дебютировать в 2021 году. С помощью этого концепта планировалось продемонстрировать поклонникам баварского автоконцерна, что стоит ожидать от электрокара в будущем.

По словам BMW, некоторые элементы дизайна Concept i4 будут перенесены в серийную модель. Предполагается, что серийный электрокар будет более спокойным и выполнен в более консервативных чертах.

Однако некоторые особенности будут присутствовать и в серийной модели. Одна из таких приятных вещей – это изогнутый дисплей приборной панели. BMW утверждает, что это тот же экран, который планируется интегрировать в кроссовер iNext. Его можно будет использовать в трех режимах: Core, Sport и Efficient. Каждый из режимов изменяет внешний вид цифрового интерфейса. В случае i4 Concept эти режимы также настраивают внешнее освещение.

BMW Concept i4 Фото: Engadget BMW Concept i4 Фото: Engadget BMW Concept i4 Фото: Engadget BMW Concept i4 Фото: Engadget BMW Concept i4 Фото: Engadget 1/5

Как и грядущие iX3 и iNext, концепт i4 оснащен современной трансмиссией eDrive пятого поколения от BMW. Двигатель мощностью 390 кВт позволяет разгоняться от 0 до 100 км/ч примерно за 4 секунды, а максимальная скорость электрокара составляет 200 км/ч. Используя европейский стандарт WLTP, автопроизводитель заявляет, что батарея емкостью 80 кВт-ч обеспечивает пробег в 600 км. Серийная модель получит аналогичные характеристики.

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BMW будет производить i4 на своем главном заводе в Мюнхене. Компания заявляет, что планирует инвестировать около 200 миллионов евро в модернизацию производства. По словам производителя, приблизительно 90% существующего оборудования в кузовном цехе может быть включено в процесс. Тем не менее, оставшиеся 10% должны быть изготовлены заново.

Немецкий автопроизводитель планирует выпустить миллион электромобилей к концу 2021 года. Помимо i4, компания работает на электрифицированным хэтчбеком 1 серии.

Напомним, что ранее европейские автоэксперты выбрали лучший автомобиль 2020 года. В свою очередь Renault создала электромобиль-трансформер с расширяемой батареей.

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