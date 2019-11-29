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Большое Красное Пятно Юпитера внезапно "ожило"

Происходящее с Большим Красным Пятном не является признаком скорой его смерти

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:10
Гигантское пятно будет "жить" еще многие годы
Гигантское пятно будет "жить" еще многие годы
Фото: The New York Times

Астрономы-любители в начале этого года наблюдали систематическое разрушение Большого Красного Пятна Юпитера, крупнейшего известного шторма в нашей Солнечной системе. Казалось, что отличительная черта этой планеты вскоре исчезнет. Но эксперты из Калифорнийского университета в Беркли не согласны с таким выводом. По мнению ученых, Большое Красное Пятно Юпитера никуда не денется в ближайшее время, сообщает CNET.

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Многочисленные наблюдения показывали, что от шторма начали "откалываться" штормы поменьше, от чего астрономы сделали вывод, что знаменитое пятно будет уменьшаться, станет неустойчивым и вскоре исчезнет. И это после стольких веков существования.

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"Усадка пятна не является предвестником его смерти. Основываясь на взаимодействиях пятна с другими вихрями, группа из Беркли обнаружила, что нет никаких доказательств того, что сам вихрь изменил свой размер или интенсивность", – объясняет профессор Калифорнийского университета Филип Маркус.

Большое Красное Пятно Юпитера, которое представляет собой огромный ураган, который по размерам больше диаметра Земли
Большое Красное Пятно Юпитера, которое представляет собой огромный ураган, который по размерам больше диаметра Земли
Фото: CNET

Маркус и его команда считают, что происходящее с Большим Красным Пятном не является признаком его скорой смерти, а согласно расчетам демонстрирует естественный процесс для нормальной погоды на Юпитере.

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"Я и мои коллеги полагаем, что знаменитый антициклон будет существовать еще многие годы", – объясняет профессор.

Наблюдения за пятном показывали, что оно якобы разрушается
Наблюдения за пятном показывали, что оно якобы разрушается
Фото: CNET

Напомним, что ранее межзвездную комету запечатлели крупным планом. А недавно ученые сделали сенсационное открытие – на Юпитере обнаружили воду.

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наука шторм планеты астрономы солнечная система Юпитер
Источник: CNET
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