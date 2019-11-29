Большое Красное Пятно Юпитера внезапно "ожило"
Происходящее с Большим Красным Пятном не является признаком скорой его смерти
Астрономы-любители в начале этого года наблюдали систематическое разрушение Большого Красного Пятна Юпитера, крупнейшего известного шторма в нашей Солнечной системе. Казалось, что отличительная черта этой планеты вскоре исчезнет. Но эксперты из Калифорнийского университета в Беркли не согласны с таким выводом. По мнению ученых, Большое Красное Пятно Юпитера никуда не денется в ближайшее время, сообщает CNET.
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Многочисленные наблюдения показывали, что от шторма начали "откалываться" штормы поменьше, от чего астрономы сделали вывод, что знаменитое пятно будет уменьшаться, станет неустойчивым и вскоре исчезнет. И это после стольких веков существования.
"Усадка пятна не является предвестником его смерти. Основываясь на взаимодействиях пятна с другими вихрями, группа из Беркли обнаружила, что нет никаких доказательств того, что сам вихрь изменил свой размер или интенсивность", – объясняет профессор Калифорнийского университета Филип Маркус.
Маркус и его команда считают, что происходящее с Большим Красным Пятном не является признаком его скорой смерти, а согласно расчетам демонстрирует естественный процесс для нормальной погоды на Юпитере.
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"Я и мои коллеги полагаем, что знаменитый антициклон будет существовать еще многие годы", – объясняет профессор.
Напомним, что ранее межзвездную комету запечатлели крупным планом. А недавно ученые сделали сенсационное открытие – на Юпитере обнаружили воду.
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