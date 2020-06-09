Браслет Xiaomi Mi Band 5 рассекретили на допремьерных фото

По фотографиям на рекламном постере уже можно оценить новые возможности Xiaomi Mi Band 5

Компания Xiaomi 11 июня планирует провести презентацию своего очередного браслета-бестселлера Mi Band 5. Но уже до официального анонса появились фотографии этого фитнес-трекера на рекламном постере. По фотографиям уже можно оценить его новые возможности: новые спортивные режимы, цветные ремешки и увеличенный дисплей гаджета.

Новинка на старте будет поддерживать технологию NFC, а это означает, что владельцы гаджета смогут использовать Mi Band 5 для бесконтактной оплаты. Сообщается, что фитнес-браслет получит улучшенный датчик Sp02, который позволит измерять насыщение крови кислородом, уровень стресса и контролировать дыхание.

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Согласно инсайдерской информации, новинку оснастят 1,2-дюймовым дисплеем и эксклюзивным циферблатом с темой "Мстителей" от Marvel. Емкость батареи пока неизвестна.

Xiaomi Mi Band 5 Фото: Weibo

На старте будут доступны четыре цвета ремешков: черный, красный, желтый и зеленый. Если верить слухам, международная версия Mi Band 5 будет поддерживать сервис Google Pay для бесконтактной оплаты.

Напомним, что ранее Xiaomi наводнила рынок телевизорами-гигантами по смешной цене. Новинки представляют собой модели телевизоров с диагоналями 50, 55 и 65 дюймов. Также недавно смартфон Xiaomi смог побить мировой рекорд.

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