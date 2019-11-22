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Бронированный Tesla Cybertruck не прошел тест на прочность: видео

Защищенный пикап Tesla Cybertruck останавливает пули, но не выдерживает попадание металлического шарика

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:50

Сегодня утром генеральный директор Tesla Илон Маск представил первый электрический пикап под названием Cybertruck. Презентация новинки состоялась на специальном мероприятии в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Главной особенностью "Кибертрака" стал его бронированный кузов, выдерживающий удар кувалдой или попадание пули.

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Cybertruck будет выпущен в трех версиях с дальностью 400 километров, 480 километров и 800 километров. Стартовая цена составит 39900 долларов. Первые модели сойдут с конвейера в 2021 году, но предварительные заказы уже открыты по адресу tesla.com/cybertruck.

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Чтобы продемонстрировать прочность кузова "Кибертрака", Маск попросил главного дизайнера электрокаров Tesla Франца фон Хольцхаузена взять кувалду и несколько раз ударить ею бронированный пикап. Этим якобы доказывается пуленепробиваемый кузов электромобиля. А мощность силовой установки показали на примере перетягивания каната с Ford F150 и в соревновании на скорость с Porsche 911.

Однако во время проверки на прочность произошел казус. Бронированное стекло было разбито металлическим шариком, брошенным Хольцхаузеном – так было повреждено оба окна пикапа. "Мы исправим это", – прокомментировал неловкую ситуацию Маск.

Стекла Tesla Cybertruck не выдержали попадание металлическим шариком
Стекла Tesla Cybertruck не выдержали попадание металлическим шариком
Фото: Tesla

Тесла говорит, что грузовик способен вместить в общей сложности 6 взрослых человек. Кузов выполнен из сверхтвердой холоднокатаной нержавеющей стали. Полезная нагрузка обладает грузоподъемностью 1500 килограмм. Длина кузова пикапа составляет 2 метра. 17-дюймовый сенсорный экран расположен в центре приборной панели, хотя фотографии интерьера выглядят немного незаконченными.

Tesla Cybertruck
Tesla Cybertruck
Фото: Tesla

Маск говорит, что на дизайн электромобиля его вдохновил кинофильм "Бегущий по лезвию" 1982 года, который был снят в стиле киберпанка. Внешний угловатый вид получился очень спорным, но Маск говорит, что ему "плевать, если кому-то он не нравится", потому что пикап – его любимый проект из всех, над которыми он работал.

Tesla Cybertruck
Фото: Tesla
Tesla Cybertruck
Фото: Tesla
Tesla Cybertruck
Фото: Tesla
Tesla Cybertruck
Фото: Tesla
Tesla Cybertruck
Фото: Tesla
Tesla Cybertruck
Фото: Tesla
Tesla Cybertruck
Фото: Tesla
Tesla Cybertruck
Фото: Tesla
Tesla Cybertruck
Фото: Tesla
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Кузов пикапа был выбран тоже неспроста. Дело в том, что в США сейчас бум продаж автомобилей в этом кузове, причем людей не отпугивают цены в 50 тысяч долларов. По мнению Маска, он выбрал правильную нишу и его творение сможет стать бестселлером, когда сойдет с конвейера в 2021 году.

Напомним, что ранее новейший электрокар Ford Mustang оснастили "древним" механизмом. В свою очередь, Nissan выпустит экологически "грязный" электромобиль Infiniti.

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Источник: The Verge
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