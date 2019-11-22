Бронированный Tesla Cybertruck не прошел тест на прочность: видео

Защищенный пикап Tesla Cybertruck останавливает пули, но не выдерживает попадание металлического шарика

Сегодня утром генеральный директор Tesla Илон Маск представил первый электрический пикап под названием Cybertruck. Презентация новинки состоялась на специальном мероприятии в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Главной особенностью "Кибертрака" стал его бронированный кузов, выдерживающий удар кувалдой или попадание пули.

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Cybertruck будет выпущен в трех версиях с дальностью 400 километров, 480 километров и 800 километров. Стартовая цена составит 39900 долларов. Первые модели сойдут с конвейера в 2021 году, но предварительные заказы уже открыты по адресу tesla.com/cybertruck.

Чтобы продемонстрировать прочность кузова "Кибертрака", Маск попросил главного дизайнера электрокаров Tesla Франца фон Хольцхаузена взять кувалду и несколько раз ударить ею бронированный пикап. Этим якобы доказывается пуленепробиваемый кузов электромобиля. А мощность силовой установки показали на примере перетягивания каната с Ford F150 и в соревновании на скорость с Porsche 911.

Однако во время проверки на прочность произошел казус. Бронированное стекло было разбито металлическим шариком, брошенным Хольцхаузеном – так было повреждено оба окна пикапа. "Мы исправим это", – прокомментировал неловкую ситуацию Маск.

Стекла Tesla Cybertruck не выдержали попадание металлическим шариком Фото: Tesla

Тесла говорит, что грузовик способен вместить в общей сложности 6 взрослых человек. Кузов выполнен из сверхтвердой холоднокатаной нержавеющей стали. Полезная нагрузка обладает грузоподъемностью 1500 килограмм. Длина кузова пикапа составляет 2 метра. 17-дюймовый сенсорный экран расположен в центре приборной панели, хотя фотографии интерьера выглядят немного незаконченными.

Tesla Cybertruck Фото: Tesla

Маск говорит, что на дизайн электромобиля его вдохновил кинофильм "Бегущий по лезвию" 1982 года, который был снят в стиле киберпанка. Внешний угловатый вид получился очень спорным, но Маск говорит, что ему "плевать, если кому-то он не нравится", потому что пикап – его любимый проект из всех, над которыми он работал.

Tesla Cybertruck Фото: Tesla Tesla Cybertruck Фото: Tesla Tesla Cybertruck Фото: Tesla Tesla Cybertruck Фото: Tesla Tesla Cybertruck Фото: Tesla Tesla Cybertruck Фото: Tesla Tesla Cybertruck Фото: Tesla Tesla Cybertruck Фото: Tesla Tesla Cybertruck Фото: Tesla 1/9

Кузов пикапа был выбран тоже неспроста. Дело в том, что в США сейчас бум продаж автомобилей в этом кузове, причем людей не отпугивают цены в 50 тысяч долларов. По мнению Маска, он выбрал правильную нишу и его творение сможет стать бестселлером, когда сойдет с конвейера в 2021 году.

Напомним, что ранее новейший электрокар Ford Mustang оснастили "древним" механизмом. В свою очередь, Nissan выпустит экологически "грязный" электромобиль Infiniti.

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