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Будущее Android: Google показала новый интерфейс

Google планирует выпустить новую версию Android TV с улучшенной графической оболочкой для смарт-телевизоров

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:18

Компания Google в этом году радикально поменяет интерфейс Android TV – операционной системы, адаптированной для смарт-телевизоров и телеприставок. Согласно информации от 9to5Google, поисковый гигант для расширения влияния своего продукта намерен конкурировать с Amazon, Apple и Roku.

Проблема в том, что несмотря на огромную популярность Android на мобильном рынке, Android TV слабо распространен на ТВ устройствах, где доминируют Roku, Apple TV или Amazon Fire. Поэтому Google намерена сменить подход к графическому интерфейсу, сделав упор на контент (сериалы, ТВ-шоу и фильмы) вместо приложений. Новая версия Android TV будет выпускаться под брендом Nest. Графическая оболочка будет больше напоминать Fire TV.

Android TV в будущем будет выглядеть примерно как Fire TV
Android TV в будущем будет выглядеть примерно как Fire TV
Фото: 9to5google

Как утверждает 9to5Google, Google планирует выпустить новый Chromecast Ultra с универсальным пультом дистанционного управления. Устройство с новым Android TV (Nest) будет поддерживать следующие функции:

  • Интеграция с Google Assistant для голосового управления;
  • Поддержка потоковых сервисов Netflix и Disney+ из Google Play Store;
  • Трансляция контента на мобильные устройства в потоковом режиме;
  • Поддержка Google Stadia для облачных игр.

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Не пользующийся популярностью сервис Stadia может получить второе дыхание на новом Android TV. Таким образом устройства Nest могут стать еще и конкурентом Shield TV – телеприставок от Nvidia, использующие сервис игрового стриминга GeForce Now.

Android TV
Android TV
Фото: 9to5google

Превращение нового Chromecast Ultra в конкурента Roku, Amazon и Apple также позволит Google бороться с OEM-производителями Smart TV, которые используют Android в качестве операционной системы в своих телевизорах. Ситуация осложняется тем, что Google заключила лицензионные соглашения с этими производителями, чтобы они не использовали кастомные версии Android, такие как Amazon Fire TV. Google, по-видимому, пытается облегчить проблемы производителей, снижая требования к оборудованию для запуска Android TV. Это означает, что производители смарт-телевизоров могут создавать свои устройства за меньшие деньги и даже получать прибыль.

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Однако сосредоточение внимания на контенте, а не на приложениях, может привести к тому, что Google будет отдавать предпочтение своим собственным сервисам вроде YouTube и YouTube TV и меньше рекламировать своих конкурентов.

Напомним, что ранее мы рекомендовали ТОП-10 приложений для нового Android-смартфона. В то же время Microsoft оснастит Windows 10 режимом "турбо" и увеличит скорость в разы.

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Google Apple поддержка Android Amazon Google Play Netflix NEST Stadia
Источник: 9to5google
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