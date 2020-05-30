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Будущее рядом: Sony готовит грандиозный показ PlayStation 5

Сегодня, 10:19

На специальном мероприятии 4 июня Sony планирует представить игры и раскрыть все тайны PlayStation 5, которые откроет новую эпоху видеоигр

После многочисленных слухов и утечек касательно PlayStation 5 Sony Interactive Entertainment наконец-то сделала официальное заявление о дате презентации своей новой игровой приставки. Грандиозное мероприятие состоится 4 июня 2020 года в 23:00 по киевскому времени. Онлайн-шоу будет проводиться под слоганом "Будущее гейминга". Шоу продлится один час и станет лишь началом большой цепочки новостей о PlayStation 5.

Чтобы подогреть интерес к новинке, команда PlayStation показала анонсированный ранее контроллер DualSense. В официальном блоге PlayStation компания разместила обращение президента Sony Interactive Entertainment Джима Райана к геймерам. Он не уточнил, покажут ли саму игровую консоль на презентации, но отметил, что среди продемонстрированных игр точно будут проекты из стартовой линейки.

Анонс мероприятия PlayStaion 5
Анонс мероприятия PlayStaion 5
Фото: PlayStation

"Игры для PS5 представят лучшие в отрасли инновационные студии, охватывающие весь мир", – заявил руководитель Sony Interactive Entertainment Джим Райан в сообщении в блоге, сопровождающем анонс.

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Сама PlayStation 5выйдет в конце 2020 года в аккурат к рождественским праздникам. Цена игровой приставки не озвучена, но, по слухам, она будет не дороже смартфона.

Напомним, что ранее Microsoft анонсировала свой Xbox Series X еще в прошлом году, а в январе показала его возможности и внутреннюю архитектуру. В то же время Sony сохраняла молчание, лишь изредка сообщая порционную информацию о PlayStation 5, вроде анонса игрового геймпада DualSense.

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Источник: PlayStation
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