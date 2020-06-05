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Будущего не будет: закрыт проект летающего автомобиля Flyer

Сегодня, 15:46

Соучредитель Google Ларри Пейдж отказался от разработки летающего автомобиля Kitty Hawk Flyer

Стартап Kitty Hawk завершил работу над своим летательным аппаратом Flyer. Проект предполагал создание одноместного "летающего автомобиля" на основе квадрокоптера. Несколько аппаратов были выпущены, но дальше проект не стал развиваться. Финансируемый Ларри Пейджем стартап Kitty Hawk отказался от дальнейшей разработки и выпуска Flyer, мотивируя закрытие тем, что "проект изжил себя".

Калифорнийская компания, возглавляемая соучредителем Google Ларри Пейджем и Себастьяном Труном, который помогал в запуске автономного автомобильного подразделения (теперь Waymo), заявила, что вместо Flyer сменит свое внимание на разработку более совершенного и более мощного электрического конвертоплана Heaviside.

Смотрите также в сюжете о том, как выжить в авиакатастрофе:

Flyer впервые был представлен в 2017 году, в то время, когда идея маленьких "летающих машин" для городского транспорта действительно начала набирать обороты. Первоначально машина была сверхлегкой, одноместной и с электроприводом, которая очень напоминала гигантский дрон. Но в 2018 году Kitty Hawk представила совершенно новый дизайн для Flyer, который больше напоминал пилотируемый автомобиль, нежели на беспилотник. Команда гордилась созданием самолета, который был настолько прост в управлении, что на нем можно было летать практически без обучения.

Kitty Hawk Flyer
Kitty Hawk Flyer
Фото: Digital Trends

"Мы хотели привнести легкость беспилотных летательных аппаратов в мир самолетов. Мы хотели показать миру, как легко стать пилотом и быть в безопасности при пилотировании подобных летательных аппаратов", – говорится в сообщении компании.

Kitty Hawk Flyer
Kitty Hawk Flyer
Фото: Digital Trends

Компания также заявила, что гордится тем, что построила первый самолет с вертикальным взлетом и посадкой (VTOL) на электрическом приводе, которым могли управлять даже новички. За все время Flyer пилотировало более 75 человек, каждый из которых прошел всего 2-часовое обучение – это потребовало даже меньше времени, чем на обычном автомобиле. Также аппараты Flyer совершили более 25 тысяч успешных пилотируемых полетов.

Мультикоптер Kitty Hawk Flyer с вертикальным взлетом и посадкой оснащен десятью несущими винтами и рассчитан на перевозку одного человека со скоростью до 32 км/ч. На одном заряде аккумулятора ЛА способен находится в воздухе около 20 минут. Масса летательного аппарата составляет 113 кг.

В конце прошлого года Kitty Hawk представила Heaviside — одноместный электрический конвертоплан Heaviside, способный развивать скорость до 250 км/ч и пролетать на одном заряде батареи до 160 км. Теперь компания бросит все силы, чтобы довести Heaviside до масштабного серийного производства.

Напомним, что ранее мы называли ТОП-5 причин, почему летающее такси провалится. Также в Женеве показали первый серийный летающий автомобиль.

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Источник: Digital Trends
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