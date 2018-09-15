Быстрее Android: Apple iPhone XS показал невероятные результаты скорости

Смартфон от Apple стал мощнейшим смартфоном в истории в рейтинге AnTuTu

Apple iPhone XS не оставил шансов ни одному Android-смартфону. Фото: Digital Trends

Анонсированный Тимом Куком смартфон iPhone XS продемонстрировал ошеломительные результаты мощности в известном бенчмарке AnTuTu (программа для проверки скорости работы мобильных устройств), обойдя абсолютно все смартфоны на Android, безнадежно оставив из позади.

Результат iPhone XS в AnTuTu составляет 363 тысячи баллов – это рекордный результат на 2018 год, что делает устройство от Apple мощнейшим смартфоном на мировом рынке. Даже самый топовый смартфон на Android Xiaomi Black Shark, работающий на самом современном процессоре Qualcomm Snapdragon 845, смотрится аутсайдером на фоне флагмана Apple с результатом 292 тысячи баллов.

Результат тестирования iPhone XS в AnTuTu Фото: AnTuTu

Стоит отметить, что в iPhone XS интегрирован мощный процессор A12 Bionic – он же установлен в iPhone XR и iPhone XS Max, поэтому можно ожидать, что и их производительность также окажется выше, чем у всех флагманов на базе Android.

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Чип Apple A12 Bionic создан по 7-нанометровой технологии, оснащен 6 вычислительными ядрами центрального процессора, 4-ядерным видеочипом и отдельной платформой для нейронных вычислений.

Технические характеристики A12 Bionic Фото: AndroidInsider.ru

Но Qualcomm не отстает и намерена выпустить процессор Snapdragon 855, который по своей производительности, вполне сможет сравниться с Apple A12 Bionic, а то и обойти его.

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Huawei тоже готовится представить смартфоны Mate 20 и Mate 20 Pro с процессором Kirin 980, который по ожиданиям будет не хуже Apple A12 Bionic. Напомним также, что ранее эксперты назвали главное преимущество смартфонов на Android перед iPhone.