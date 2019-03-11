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Быстрые флешки: мир переходит на новый стандарт USB 4.0

USB 4.0 позволит подключать внешние видеокарты или несколько 4K-мониторов по USB-Type C

Евгений Опанасенко
Сегодня, 11:21
Базироваться USB 4.0 будет на на Thunderbolt 3
Базироваться USB 4.0 будет на на Thunderbolt 3
Фото: TechSpot

Не успел анонсированный стандарт USB 3.2 заработать в полную силу, как USB Promoter Group объявила о переходе на новый стандарт интерфейса USB 4.0. Подробные характеристики технологии будут раскрыты позже в 2019 году, но компания объявила общие возможности нового порта подключения.

Базироваться USB 4.0 будет на на Thunderbolt 3 и будет полностью обратно совместимым со стандартами USB 3.2 и USB 2.0 (с последним через переходник). Таким образом, старая флешка сможет спокойно работать в новом интерфейсе без проблем.

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Устройства разработанные под USB 4.0 смогут передавать данные с огромной скоростью – до 40 Гбит/с. Этот показатель в два раза больше недавно принятого USB 3.2. Новый стандарт обеспечит стабильное подключение внешних видеокарт, а также питать два дисплея с разрешением 4K или одного 5K. Чтобы воспользоваться всеми преимуществами стандарта, потребуется сертифицированный кабель с разъемом USB Type-C.

Thunderbolt 3, разработанный компанией Intel в сотрудничестве с Apple, впервые появился на устройствах в 2017 году. Тогда американский производитель заявил, что позволит использовать этот стандарт открыто без лицензионных отчислений. С внедрением USB 4.0 Intel выполнит свое обещание. Выполнение любых рекомендаций является добровольным, компании могут сертифицировать свои устройства согласно рекомендациям USB-IF, но это совершенно необязательно.

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Источник: ITC
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