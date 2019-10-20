Быстрые и безопасные: ТОП-5 лучших браузеров года

Составлен рейтинг самых безопасных и скоростных браузеров для комфортного веб-серфинга

Определен лучший браузер без недостатков Фото: Unsplash

В Германии эксперты из Федерального управления по информационной безопасности (BSI) составили рейтинг ТОП-5 лучших браузеров, которые соответствуют современным стандартам по безопасности. Согласно выводам специалистов, Firefox набрал наиболее высокие оценки по безопасности и скорости работы.

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Аудит проводился с использованием правил, изложенных в руководстве для "современных безопасных браузеров", которое BSI опубликовало в сентябре нынешнего года. Ниже приведен краткий обзор всех браузеров в рейтинге.

Mozilla Firefox

Mozilla Firefox Фото: CNET

Mozilla превосходно справилась со своей задачей по улучшению и поддержки своего браузера Firefox, который является еще и настоящим ветераном в рейтинге. Как известно, "старый конь борозды не испортит", и Mozilla подтверждает эту пословицу. В этом году веб-обозреватель получил крупнейшее обновление впервые за 13 лет, которое сделало его самым безопасным и быстрым: полный рефакторинг кода Firefox Quantum позволил добиться невероятной экономии памяти, которая и не снилась Google Chrome.

Firefox получил дополнительные очки в рейтинге конфиденциальности. Mozilla – некоммерческая организация, что означает, что у нее нет стимула продавать данные своих пользователей, как у некоторых других разработчиков браузеров. Более того, недавние улучшения добавили поддержку входа без пароля и автоматическую блокировку рекламных трекеров. Достоинства браузера: быстрый, экономичный к оперативной памяти и обладает массой встроенных инструментов для обеспечения безопасности. Недостатков у Firefox, по мнению экспертов BSI, нет вообще.

Google Chrome

Google Chrome Фото: Techadvisor

На втором месте оказался знаменитый Google Chrome. Самый популярный браузер от поискового гиганта получил поистине народную любовь. Но когда дело доходит до оптимизации, то он серьезно проигрывает Firefox. Жадность Chrome к оперативной памяти настолько легендарна, что его главный недостаток стал даже интернет-мемом. Этот прискорбный факт не позволил "Хрому" занять место лидера.

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Но если ваш компьютер обладает большим объемом оперативной памяти, то этот недостаток в целом может быть нивелирован, ведь достоинств у Chrome куда больше. Козыри браузера: максимальный комфорт в использовании, огромная база расширений, предельно простой интерфейс и прозрачные настройки. Google использовала Chrome в качестве инструмента для внедрения идеи глобальной безопасности интернета, рьяно продвигая протокол HTTPS вместо небезопасного HTTP, чтобы сделать его стандартом для всей сети. Последние версии Chrome предупреждают своих пользователей о высоких рисках посещения HTTP сайтов, что позитивно оценили эксперты по безопасности BSI.

Opera

Opera Фото: Opera

Opera является самым недооцененным браузером в мире. Многие пользователи обходят его стороной, а напрасно – он превосходно оснащен, защищен и настроен для максимального комфорта, причем настолько, что после установки не нужно даже добавлять какие-либо расширения. Он работает так же быстро, как и Chrome, а запускается даже быстрее.

Достоинств у Opera масса. Специалисты настоятельно рекомендуют использовать Opera тем, кто заинтересован в собственной безопасности и конфиденциальности благодаря встроенному бесплатному VPN, который скрывает настоящий IP-адрес пользователя. Есть встроенный блокировщик рекламы и защита от криптомайнеров, что тоже является весомым плюсом. Но главный козырь браузера – режим Opera Turbo, который ускоряет загрузку страниц при медленном интернет-соединении, который также экономит трафик.

При такой огромной массе достоинств, Opera почти незаметна для пользователей интернета, занимая всего 1% рынка браузеров. Также у "Оперы" очень скудный набор плагинов, уступающий вышеописанным конкурентам.

Microsoft Edge

Microsoft Edge Фото: CNET

Эксперты по безопасности BSI по достоинству оценили работу Microsoft по улучшению своего браузера EDGE. Однако речь идет не об оригинальном браузере 2015 года, появившийся вместе с Windows 10, а его улучшенную версию – Edge Chromium, которая в настоящее время разрабатывается на том же движке, на котором создан Chrome.

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Новый улучшенный Edge — это очень хороший браузер, который предлагает большинство преимуществ Chrome, при этом не занимает слишком много памяти. Более того, во время разработки Edge Chromium Microsoft не стала скрывать свои открытия, и поделилась опытом с Google по улучшению браузера, вроде плавной прокрутки и оптимизации программы под слабые компьютеры.

Edge Chromium сейчас находится на стадии бета-теста, но его может протестировать бесплатно любой пользователь операционных систем Windows 10, Windows 7, macOS и даже Android и iOS. Полноценная версия браузера выйдет в следующем году вместе с крупным обновлением Windows 20H1 (версия 2003).

Vivaldi

Vivaldi Фото: Techadvisor

Философия Vivaldi в том, что каждый пользователь браузера может настроить его по своему вкусу. Настраивается в нем абсолютно любой элемент интерфейса и внутренние опции – все зависит от пользователя и его предпочтений.

У Vivaldi есть встроенная система ведения заметок, сайты можно закреплять на боковых панелях, используя главное окно для основного обзора, а также исследователи оценили инновационные технологии вроде группировки вкладок, а также собственные разработки по улучшению конфиденциальности. Vivaldi также построен на Chromium и работает со всеми дополнениями от интернет-магазина Chrome. Главный недостаток браузера: не самая быстрая работа, но это не делает его худшим, а просто не позволяет ему подняться выше пятой позиции рейтинга.

Напомним, что ранее Google объявила, что серьезно поменяет браузер Chrome. В свою очередь посетители Facebook оказались в опасности из-за браузера Edge.

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