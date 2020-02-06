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Cadillac представил высокотехнологичный Escalade 2021 с автопилотом: фото

Полноразмерный роскошный внедорожник Cadillac Escalade 2021 обладает самым большим 38-дюймовым изогнутым OLED-дисплеем

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:05
Cadillac Escalade 2021
Cadillac Escalade 2021
Фото: Motor1

На специальном мероприятии в Лос-Анджелесе дебютировал совершенно новый и полностью переработанный Cadillac Escalade 2021. Наряду c новой и улучшенной версии "автопилота" Super Cruise, внедорожник оснастили первым в отрасли 38-дюймовым изогнутым OLED-экраном и усовершенствованной AR-навигацией в совершенно новом большем кузове.

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Производитель General Motors сосредоточился в первую очередь на интегрированных технологиях, которые повышают ездовой комфорт и расширяют мультимедийные возможности внедорожника. Обещанный 38-дюймовый изогнутый дисплей в Cadillac с гордостью называют самым крупным монитором в автомобильной индустрии.

OLED-экраны Cadillac Escalade 2021
OLED-экраны Cadillac Escalade 2021
Фото: Motor1

На практике выяснилось, что сильно разрекламированный гигантский дисплей Escalade состоит из трех отдельных OLED-экранов: левый 7,2-дюймовый отображает подробные данные о поездке, центральный 14,2-дюймовый служит панелью приборов, а правый размером 16,9 дюйма отвечает за настройки мультимедиа, навигацию и информационно-развлекательных мероприятий. Все три монитора используют OLED-технологию с удвоенной плотностью пикселей и, по заявлению Cadillac, являются самыми четкими из всех ныне используемых экранов.

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Наряду с изогнутым OLED-экраном, Cadillac будет предлагать акустическую систему AKG с 19 динамиками в стандартной комплектации Escalade. Для истинных меломанов производитель предлагает систему из 36 динамиков с тремя отдельными усилителями.

Cadillac Escalade 2021
Cadillac Escalade 2021
Фото: TechSpot

Усовершенствованная навигационная система использует технологию дополненной реальности (AR) для отображения в реальном времени изображений улиц с помощью задних, боковых и фронтальных камер. Навигатор также использует динамики автомобиля для вывода направленного звука, что позволяет лучше объяснять маршрут – если система предлагает повернуть налево, водитель услышит навигационный голос с этой стороны.

Cadillac Escalade 2021
Cadillac Escalade 2021
Фото: TechSpot

Внедорожник также впервые получает автопилот Super Cruise Cadillac. Производитель уверяет, что система была усовершенствована с использованием более 400 тысяч километров намеченных автомагистралей, чтобы обеспечить автономное вождение не хуже, чем у Tesla. Escalade способег двигаться не только по прямой, но и самостоятельно перестраиваться, а также информировать водителя о том, что дорожная ситуация требует более пристального внимания со стороны человека.

Cadillac Escalade 2021 с системой автопилота Super Cruise
Cadillac Escalade 2021 с системой автопилота Super Cruise
Фото: Motor1

Новый Escalade стал больше. Пространство для ног пассажиров третьего ряда увеличилось на 40% до 880 мм, а багажник подрос на 68% – до 722 литра позади "галерки". Для длиннобазного Escalade ESV (между осями у него – 3407 мм) аналогичные показатели равны 930 мм и 1214 л.

Покупателям предлагается один из двух двигателей, каждый из которых использует 10-ступенчатую автоматическую коробку передач. Стандартным вариантом является 6,2-литровый V8 GM, мощностью 420 л.с. Есть вариант для Escalade от компании Duramax, который представляет собой 3,0-литровый рядный дизельный мощностью 277 л.с. Есть настройки для экономии топлива, которые помимо огромного передаточного числа трансмиссии, позволяют отключать лишние цилиндры во время движения, хотя покупатель такого внедорожника вряд ли будет сильно беспокоится о потреблении топлива.

Cadillac Escalade 2021
Cadillac Escalade 2021
Фото: TechSpot

В стандарте внедорожник оснащается 22-дюймовыми колесами и новой независимой подвеской сзади. Для Escalade традиционно предложили адаптивные амортизаторы Magnetic Ride Control, но со сменой поколений у внедорожника появилась и опциональная пневматическая подвеска, способная менять величину дорожного просвета как автоматически, так и по требованию. Кроме того, за доплату доступна еще и блокировка заднего дифференциала с электронным управлением.

Cadillac Escalade 2021
Фото: Motor1
Cadillac Escalade 2021
Фото: Motor1
Cadillac Escalade 2021
Фото: Motor1
Cadillac Escalade 2021
Фото: Motor1
Cadillac Escalade 2021
Фото: Motor1
Cadillac Escalade 2021
Фото: Motor1
Cadillac Escalade 2021
Фото: Motor1
Cadillac Escalade 2021
Фото: Motor1
Cadillac Escalade 2021
Фото: Motor1
Cadillac Escalade 2021
Фото: Motor1
Cadillac Escalade 2021
Фото: Motor1
Cadillac Escalade 2021
Фото: Motor1
Cadillac Escalade 2021
Фото: Motor1
Cadillac Escalade 2021
Фото: Motor1
Cadillac Escalade 2021
Фото: Motor1
Cadillac Escalade 2021
Фото: Motor1
Cadillac Escalade 2021
Фото: Motor1
Cadillac Escalade 2021
Фото: Motor1
Cadillac Escalade 2021
Фото: Motor1
Cadillac Escalade 2021
Фото: Motor1
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Цена Escalade 2021 года не разглашается, но ожидается, что автомобиль поступит в продажу в третьем квартале 2020 года.

Напомним, что ранее сотрудник СТО в Киеве похитил Cadillac клиентки, чтобы покататься по городу. В свою очередь электрический внедорожник Hummer заставит Илона Маска занервничать.

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Источник: TechSpot
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