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Call of Duty: Modern Warfare 2 в Украине подвергли цензуре

Activision зацензурила игру в украинском PS Store на PlayStation 4, вырезав скандально известный уровень

Евгений Опанасенко
Сегодня, 10:25

Компания Activision сделала приятный подарок для игроков – без предварительных анонсов сразу выпустила игру Call of Duty®: Modern Warfare® 2 Campaign Remastered, которая является улучшенной версией игры 2009 года. Причем сразу после выхода видеоигра оказалась в центре нескольких скандалов.

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В Украине игроки, скачавшие Call of Duty: Modern Warfare 2 в украинском PS Store на PlayStation 4, обнаружили, что Activision зацензурила игру. Геймеры начали жаловаться, что у них отсутствует знаменитая скандальная миссия "Ни слова по-русски" (No Russian). По сюжету в этом эпизоде игрок под прикрытием внедряется в банду террориста Макарова и расстреливает невинных пассажиров в аэропорту Москвы.

В оригинальной версии 2009 года на PlayStation 3 и Xbox 360 при запуске этой миссии высвечивалось предупреждение о том, что "некоторые элементы игры могут показаться оскорбительными". Поэтому игрок мог пропустить No Russian, что рушило повествование. В ремастере такого предупреждения нет – при запуске всего лишь выскакивает уведомление о том, что все персонажи игры вымышлены.

Смотрите также в сюжете о том, насколько могут быть опасными видеоигры:

Разработчики поступили более радикально, напрочь вырезав скандальный уровень. Сразу после уровня "Скалолаз" (Cliffhanger) в Казахстане идет "Охота" (Takedown) в Бразилии. Между ними и должна быть миссия No Russian.

Игра уже доступна в украинском PlayStation Store
Игра уже доступна в украинском PlayStation Store
Фото: PlayStation

Второй скандал связан с тем, что ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2 внезапно оказался временным эксклюзивом для PlayStation 4, поэтому владельцам Xbox One и PC придется ждать лишний месяц.

Напомним, что ранее в Call of Duty Warzone насчитали 30 миллионов геймеров. Также недавно игру World War Z раздавали бесплатно во время карантина.

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Источник: Gamemag
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