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Цена iPhone 11 неприятно удивит: озвучена стоимость

За несколько часов до презентации стали известны цены iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11R

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:26
Озвучены цены на смартфоны iPhone 11
Озвучены цены на смартфоны iPhone 11
Фото: CNET

Сегодня вечером в 20:00 состоится презентация новых iPhone 11. Но так случилось, что за несколько месяцев до официального показа новых смартфонов Apple о них стало известно если не все, то очень многое: дизайн, аппаратная начинка и фотокамеры. Буквально за несколько часов до мероприятия стали известны цены iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11R.

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Ресурс SlashLeaks поделился фотографией с презентации, проводимой в закрытом формате для инвесторов и сотовых операторов из Китая. На одном слайде заметен прайс-лист стоимости всего модельного ряда iPhone 11. Согласно обнародованной информации, в этом году Apple сохранит прежнюю ценовую политику в отношении новых моделей iPhone, а значит, стоить они будут ровно так же, как и аппараты предыдущего поколения.

Цены на весь модельный ряд iPhone 11 (2019)
Цены на весь модельный ряд iPhone 11 (2019)
Фото: SlashLeaks

Стоимость всех смартфонов линейки iPhone 11:

  • iPhone 11 64 ГБ — 749 долларов;
  • iPhone 11 128 ГБ — 799 долларов;
  • iPhone 11 256 ГБ — 899 долларов;
  • iPhone 11 Pro 128 ГБ — 999 долларов;
  • iPhone 11 Pro 256 ГБ — 1099 долларов;
  • iPhone 11 Pro 512 ГБ — 1199 долларов;
  • iPhone 11 Pro Max 128 ГБ — 1099 долларов;
  • iPhone 11 Pro Max 256 ГБ — 1199 долларов;
  • iPhone 11 Pro Max 512 ГБ — 1299 долларов.

По ценникам видно, что Apple не собирается удешевлять свою продукцию, чем неприятно удивит покупателей. Новый модельный ряд iPhone 11 появится на прилавках фирменных магазинов Apple спустя 10 дней после презентации – 20 сентября.

Напомним, что ранее были раскрыты все секреты Apple iPhone 11. Более того, еще Apple iPhone 11 установил рекорд мощности среди смартфонов, даже будучи не анонсированным.

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Источник: AppleInsider
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