Цена iPhone X Plus шокировала экспертов

Аналитик высказал предположение, что iPhone X Plus будет дороже iPhone X на 200 долларов

Цена iPhone X Plus будет выше 1000 долларов. Фото: AKKet

Название топового смартфона Apple, который выйдет этой осенью, уже рассекретили. Аналитик Бен Вуд в интервью авторитетному ресурсу CNet уже предсказал цену будущего флагмана, которая повергла экспертов в шок.

Аналитик высказал предположение, что iPhone X Plus будет дороже iPhone X и составит 1199 долларов, что на 200 долларов больше прошлогоднего флагмана Apple.

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Также по словам Бена Вуда, такая цена отнюдь не отпугнет покупателей, поскольку iPhone X Plus будет самый востребованный и желанный смартфон в мире. Также эксперт отмечает, что повышение ценника будет вполне обоснованным, поскольку комплектующие дорожают с развитием технологий, а iPhone X Plus будет самым технически совершенным смартфоном 2018 года.

Напомним, что ранее Apple объявили цену iPhone X для бедных, а iPhone 9 увидели раньше анонса.