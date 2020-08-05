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Цена PlayStation 5 раскрыта – стоит не дороже iPhone SE

Сегодня, 09:40

Стоимость PlayStation 5 с дисковым приводом и без него обойдется покупателям в 499 и 399 евро

После преставления миру игровой приставки PlayStaton 5 и даже игр для нее, Sony ни разу официально не озвучивала ее стоимость. Эта информация держится в секрете. Однако официальный ценник случайно раскрыл крупный французский ритейлер, который размещал на своих сайтах консоли PS5, готовясь к старту продаж, сообщает MyDrivers.

На страницах магазина засветились две версии PlayStation 5, а также множество аксессуаров к ним. Если верить информации, цифровая версия PS5 обойдется покупателям в 399 евро, а модель с Blu-Ray приводом обойдется на 100 евро дороже – 499 евро.

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Помимо этого, на странице магазина засветилась информация о стоимости оригинальных аксессуаров для консоли Sony следующего поколения. К примеру, стоимость игрового контроллера DualSense составит 50 евро. В целом, разброс цен небольшой на всю периферию игровой приставки, включая зарядки, пульты ДУ, гарнитуры – все они оценены в районе 40-50 евро.

Цены на PlayStation 5 и аксессуары к ним
Цены на PlayStation 5 и аксессуары к ним
Фото: MyDrivers

Официальной информации от Sony по поводу цен пока не поступало, поэтому к этой информации, как и к другим утечкам, стоит отнестись с определенной долей скепсиса. С другой стороны, ценник на игровую приставку будет в районе среднего смартфона, например бестселлера iPhone SE (2020), что для многих будет вполне приемлемо. Ведь как показал многолетний опыт, 399-499 евро – это вполне приемлемая цена для игровой приставки.

PlayStation 5
PlayStation 5
Фото: ixbt.com

Sony также официально не называла точную дату старта продаж PlayStation 5, лишь намекая на рождественский сезон 2020 года.

Напомним, что ранее глава Steam назвал победителя в битве между Xbox Series X и PlayStation 5. В то же время по мнению аналитиков, PlayStation 5 выиграла битву приставок задолго до ее начала.

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игры sony игровая приставка PlayStation 5
Источник: MyDrivers
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