Цена PlayStation 5 раскрыта – стоит не дороже iPhone SE
Стоимость PlayStation 5 с дисковым приводом и без него обойдется покупателям в 499 и 399 евро
После преставления миру игровой приставки PlayStaton 5 и даже игр для нее, Sony ни разу официально не озвучивала ее стоимость. Эта информация держится в секрете. Однако официальный ценник случайно раскрыл крупный французский ритейлер, который размещал на своих сайтах консоли PS5, готовясь к старту продаж, сообщает MyDrivers.
На страницах магазина засветились две версии PlayStation 5, а также множество аксессуаров к ним. Если верить информации, цифровая версия PS5 обойдется покупателям в 399 евро, а модель с Blu-Ray приводом обойдется на 100 евро дороже – 499 евро.
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Помимо этого, на странице магазина засветилась информация о стоимости оригинальных аксессуаров для консоли Sony следующего поколения. К примеру, стоимость игрового контроллера DualSense составит 50 евро. В целом, разброс цен небольшой на всю периферию игровой приставки, включая зарядки, пульты ДУ, гарнитуры – все они оценены в районе 40-50 евро.
Официальной информации от Sony по поводу цен пока не поступало, поэтому к этой информации, как и к другим утечкам, стоит отнестись с определенной долей скепсиса. С другой стороны, ценник на игровую приставку будет в районе среднего смартфона, например бестселлера iPhone SE (2020), что для многих будет вполне приемлемо. Ведь как показал многолетний опыт, 399-499 евро – это вполне приемлемая цена для игровой приставки.
Sony также официально не называла точную дату старта продаж PlayStation 5, лишь намекая на рождественский сезон 2020 года.
Напомним, что ранее глава Steam назвал победителя в битве между Xbox Series X и PlayStation 5. В то же время по мнению аналитиков, PlayStation 5 выиграла битву приставок задолго до ее начала.
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