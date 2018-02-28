Частые взрывы на Солнце могут разрушить его магнитный "купол"

Ученые установили, что солнечные взрывы могут негативно влиять на геологическую и экологическую системы планеты Земля.

После продолжительного наблюдения за "пылающей звездой" ученым удалось определить, что магнитная оболочка Солнца пробита, из-за чего в космос выбрасывается огромное количество сильнейшего излучения.

Подобное излучение может крайне негативно повлиять на окружающую среду планеты Земля и даже на ее магнитное поле, что приведет к катастрофическим последствиям.

Для того, чтобы лучше изучить ситуацию, специалисты создали компьютерную модель коронарной массы Солнца. Благодаря этим исследованиям, эксперты выяснили, что в случае, если на Солнце произойдет несколько взрывов высокой силы, это окончательно разрушит магнитный купол Солнца, что заденет все ближайшие планеты Солнечной системы.

Напомним, ранее сообщалось, что ближайшая к Солнцу звезда взорвалась.

Астрономы зафиксировали необычайно мощную вспышку на ближайшей к Солнечной системе звезде, Проксиме Центавра. Эта звезда относится к классу красных карликов – самому распространенному в галактике Млечный путь.

Как правило, такие светила окружены планетами. Нередко их орбиты лежат в зоне обитаемости, где условия близки к земным и возможно присутствие жидкой воды. Но на красных карликах часто происходят мощные вспышки, при которых их светимость возрастает в тысячи раз. Поэтому существование жизни на экзопланете Proxima b маловероятно.

Также ранее появилось видео, на котором бразильцы запечатлели Солнце с двумя кольцами

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