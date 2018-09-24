Чехлы iPhone XS и iPhone XS Max оказались дороже самих смартфонов

Самый дешевый чехол ALTER EGO Titanium стоит 1458 долларов

Каждый чехол упакован в алюминиевый кейс. Фото: gray-international.com

Компания Gray из Сингапура, выпускающая дорогие премиальные аксессуары для смартфонов, выпустила коллекцию титановых кейсов для iPhone X, iPhone XS и iPhone XS Max. Особенность аксессуаров в том, что они оказались дороже самого топового iPhone XS Max.

Чехол ALTER EGO Фото: gray-international.com

Коллекция получила название ALTER EGO. В нее входят всего 4 чехла: Titanium, Stealth, Gold и Aurora. Они невероятно крепкие, так как изготовлены из аэрокосмического титана. Каждый чехол упакован в алюминиевый кейс, но не противоударный, а скорее декоративный.

Чехол ALTER EGO Фото: gagray-international.com

"Дешевый" ALTER EGO Titanium стоит 1458 долларов. Это версия для iPhone X и iPhone XS. Тот же чехол, но для iPhone XS Max продается за 1705 долларов.

Чехол ALTER EGO Фото: gagray-international.com

Самая дорогая модель ALTER EGO Aurora стоит 2765 и 3012 долларов для iPhone XS и iPhone XS Max соответственно. От начальной версии она отличается необычным градиентным цветом. Доставка аксессуаров начнется в декабре 2018 года.

Напомним, что Motorola выпустила дешевую копию iPhone X. А вслед за анонсом iPhone XS, iPhone X сильно взлетели в цене.