Чехлы iPhone XS и iPhone XS Max оказались дороже самих смартфонов
Самый дешевый чехол ALTER EGO Titanium стоит 1458 долларов
Компания Gray из Сингапура, выпускающая дорогие премиальные аксессуары для смартфонов, выпустила коллекцию титановых кейсов для iPhone X, iPhone XS и iPhone XS Max. Особенность аксессуаров в том, что они оказались дороже самого топового iPhone XS Max.
Коллекция получила название ALTER EGO. В нее входят всего 4 чехла: Titanium, Stealth, Gold и Aurora. Они невероятно крепкие, так как изготовлены из аэрокосмического титана. Каждый чехол упакован в алюминиевый кейс, но не противоударный, а скорее декоративный.
"Дешевый" ALTER EGO Titanium стоит 1458 долларов. Это версия для iPhone X и iPhone XS. Тот же чехол, но для iPhone XS Max продается за 1705 долларов.
Самая дорогая модель ALTER EGO Aurora стоит 2765 и 3012 долларов для iPhone XS и iPhone XS Max соответственно. От начальной версии она отличается необычным градиентным цветом. Доставка аксессуаров начнется в декабре 2018 года.
Напомним, что Motorola выпустила дешевую копию iPhone X. А вслед за анонсом iPhone XS, iPhone X сильно взлетели в цене.