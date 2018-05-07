Человечество стало на шаг ближе к телепортации

Ученые продвинулись в изучении квантовой телепортации

Телепортация может стать реальной. Фото: pinterest

Ученые, из университета Аалто, Университета Нового Южного Уэльса (Австралия), Чикагского университета (США) и Университета Ювяскюля (Финляндия), во главе с профессором Мики Силланпяа продвинулись в квантовой телепортации при помощи квантовой запутанности. Научная работа опубликована на страницах Nature.

Термин квантовой запутанности впервые прозвучал в 1935 году из уст знаменитого Альберта Эйнштейна и представляет собой явление, когда системы невозможно описать независимо друг от друга, хотя их может разделять любое расстояние. С тех времен считалось, что квантовую запутанность можно зафиксировать на уровне отдельных квантовых частиц, к примеру, атомов или молекул.

Ученые из вышеуказанных университетов смогли доказать, что последнее утверждение не верное. В лаборатории специалисты заставили два маятника, почти видимые человеку, войти в общее состояние, что связало их через квантовую запутанность.

Отмечается, что эксперимент провели при температуре в -273,15 градусов по Цельсию для максимального устранения шума. Ученые планируют телепортировать механические квантовые состояния, если станет возможным использовать квантовую запутанность на большом расстоянии.

О том, как ученые клонировали обезьяну, смотрите на видео ниже: