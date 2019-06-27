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Человек эволюционировал благодаря салу – ученые

Эволюция человеческого мозга произошла благодаря жирной мясной пище, включая сало

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:07
Переход на жирную мясную пищу стали определяющими характеристиками современного рода Homo
Переход на жирную мясную пищу стали определяющими характеристиками современного рода Homo
Фото: Популярная Механика

Удивительное открытие об эволюции человека сделала антрополог Джессика Томпсон из Йельского университета во время экспедиции в Эфиопии, которая считается "колыбелью" человечества. Во время археологических раскопок в районе Дикики, в которой ранее находили самые древние останки гоминидов, ученая наткнулась на окаменевшие кости со следами свежевания – кто-то старательно пытался снять мясо с кости, а также добыть костный мозг при помощи инструментов. Самым удивительным оказалось то, что останкам как минимум 3,4 миллиона лет. Об этом сообщает Sapiens.org.

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По традиционным оценкам человек впервые начал использовать примитивные орудия труда 2,6 миллионов лет назад, когда стал Homo Sapiens ("Человек Разумный"). Однако новая находка доказывает, что предки современного человека появились гораздо раньше – на целых 800 тысяч лет. Следы разделки животных туш, по мнению Томпсон, доказывают, что переход к жирной мясной пище, включая жир (сало) и костный мозг позволило человеческому мозгу получать больше калорий, чем они бы получали их от вегетарианской диеты, при этом затрачивая на порядок меньше сил на ее добычу.

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Точка зрения ученого подкрепляется тем, что человек становился все более изобретательным не только в попытках поймать и убить животное, но и постоянно изучал новые методы разделки туш, а также экспериментировал c мясом, находя более энергетически ценные для организма части. Выяснилось, что в сыром виде мясо приносило очень мало калорий, но костный мозг и жир (сало) давали больше питательных веществ, поскольку были не только богаты белком, но и усваивались организмом быстрее, – а в то дикое время промедление могло стоить жизни.

Поскольку челюсти человека не могли разломить кости, им приходилось учиться добывать "лакомство" при помощи острых камней. Получая все более насыщенную калориями пищу мозг предка человека, который был самым "прожорливым" в организме, начал расти и развиваться, чтобы учиться добывать пищу более эффективно. На смену камням и палкам пришли первые заостренные копья, примитивные ножи и скребки, которыми вероятно и разделывались туши, останки которых найдены ученой в эфиопском районе Дикики.  

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Джессика Томпсон предполагает, что переход на мясную пищу человеком состоялся около 3,76 миллионов лет назад, т.е. в средине плиоцена. Около спустя 200 тысяч лет некоторые виды австралопитеков уже демонстрировали увеличение размеров мозга на 30% больше, чем у шимпанзе. Клыки уменьшились до размеров, которые позже наблюдались в роду Homo, а морфология рук уже была более человеческой с потенциалом для использования инструментов.

Таким образом человек стал единственным приматом, который начал регулярно употреблять в пищу животных для выживания своего вида в суровых условиях. В последствие использование орудий для охоты, свежевания и мясоедение стали определяющими характеристиками современного рода Homo. Новая диета на основе жирной мясной пищи позволила мозгу очень быстро эволюционировать и развиваться, оставляя меньше времени на добычу пищи и больше для саморазвития и познавания мира.

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Напомним, что ранее ученые определили, что человечество живет в худший период истории Земли. Также исследователи в прошлом году определили, что человечество официально вступило в новую эру.

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Источник: Sapiens
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