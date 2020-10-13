Презентация Apple: ждем iPhone 12 и другие новинки (онлайн-трансляция)

Американская корпорация не перестает удивлять фанатов своими новинками

Сегодня вечером, 13 октября, в 20:00 по киевскому времени состоится уже вторая осенняя презентация новинок от Apple. Из-за пандемии СOVID-19 выход смартфонов нового поколения перенесли почти на месяц.

Название грядущей презентации Hi, Speed – это игра слов в английском языке, которая буквально означает "Привет, скорость", но также созвучна с "Высокая скорость". Онлайн-трансляцию из штаб-квартиры Apple Park в калифорнийском Купертино можно посмотреть на официальном YouTube-канале Apple, а также на сайте Сегодня.Lifestyle.

Вполне вероятно, Apple представит четыре модели iPhone 12, а также AirPods Studio, HomePod mini и трекер для поиска вещей AirTag. Не исключено, что мы увидим и другие новинки.

Прямая трансляция – смотреть видео презентации:

Напомним, 15 сентября прошла долгожданная онлайн-презентация Apple Event-2020. Вместо желанного iPhone 12, который оказался "не готов" к мероприятию, Тим Кук со своей командой порадовал публику громкими анонсами других гаджетов. Среди новинок оказались новые смарт-часы Apple Watch Series 6 вместе с их дешевой версией Watch SE, два iPad'а (iPad 10,2 и iPad Air), а также новый сервис Appel One, объединяющий в себе все остальные подписки в единую экосистему, которая в итоге обойдется дешевле.

Смотрите также о том, как в Китае студентов заставляли собирать iPhone:

Также вам будет интересно посмотреть, как выглядят iPad и iPad Air нового поколения: цены – от 299 долларов.

Все подробности в спецтеме Презентация Apple

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