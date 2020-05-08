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Чем порадовать маму на День матери

Создайте возможность посвящать больше времени тем вещам, которые радуют

Каждому из нас хотелось бы больше времени проводить рядом с родными. Особенно с мамой – ведь в мире нет ближе и роднее человека. И, конечно, хотелось бы сделать ее жизнь более комфортной и удобной, чтобы она не тратила целый день на стирку, готовку и уборку, а могла посвятить больше времени тем вещам, которые действительно ее радуют. Ведь современная мама – не только хозяйка в своем доме, но еще и успешная леди на работе. В таких условиях свободного времени у нее становится все меньше.

К счастью, мы живем в ХХI веке и на помощь женщинам приходят всевозможные электронные гаджеты. Бесспорно, можно привлечь к домашним хлопотам всех домочадцев. Но намного приятнее провести время вместе на прогулке, за просмотром сериала или семейным ужином.

Если составить рейтинг по трудоемкости женских домашних хлопот, то на первом месте будет, безусловно, стирка. Благо, современные производители стиральных машин существенно облегчили этот процесс. В магазине бытовой техники Eldorado представлен широкий ассортимент стиралок, в которых, помимо стандартных режимов, есть еще и функция сушки. Например, модель SAMSUNG WD90N74LNOA/UA с технологией QuickDrive сокращает время работы до 50% и энергопотребление до 20%. Если забыли что-то "забросить в стирку", то добавить нужную вещь можно в любой момент с помощью дверцы Add Wash. Процесс стирки и сушки занимает всего 3 часа. Очень важная функция в условиях карантина – дезинфекция одежды и постельного белья. Для этого в стиралке предусмотрена технология Air Was. А горячий воздух устраняет все неприятные запахи, бактерии и аллергены.

На втором месте стоит уборка квартиры, ведь сейчас так важно регулярно поддерживать чистоту в доме. На помощь хозяйкам приходят пылесосы с функцией влажной уборки. Один из лидеров рынка KARCHER выпустил модель FC 5 Cordless Premium, которая не только обеспечивает максимально простую влажную уборку, но и без труда собирает сухой мусор и волосы. Автономность от розеток за счет мощного литий-ионного аккумулятора позволяет не путаться в проводах. А благодаря низкому остатку влаги, после уборки полы высыхают за 2 минуты.

Не лишним будет такой модный гаджет как робот-пылесос. Особенно если в доме есть пушистый любимец. Например, модель XIAOMI RoboRock S652 Vacuum Cleaner обеспечит эффективную уборку помещения, а набор встроенных датчиков позволит ему правильно определять расстояние до предметов и стен, автоматически изменяя скорость вращения вентилятора и мощность работы. Управлять гаджетом можно через смартфон в специальном приложении. Сам же пылесос бесшумный, и вы даже не заметите его в квартире, в отличие от чистого пола.

Третье почетное место "пожирателей времени" занимает готовка. Современные кухонные гаджеты позволяют превратить этот процесс из рутинной обязанности в настоящее творчество. И лидерами, по праву, считаются мультиварки-скороварки, которые ускоряют процесс приготовления еды в два раза. Например, модель REDMOND RMC-P470 имеет 13 автоматических программ: вы лишь закладываете нужные ингредиенты и выбираете программу. Никаких помешиваний, переворачиваний и бдений "чтоб не пригорело". А с помощью функции "Мастершеф Лайт" вы можете подогнать процесс приготовления в режиме мультиварки под личные предпочтения, изменяя температуру и время приготовления.

Аромат выпечки всегда ассоциируется с домашним уютом. Поэтому для мам и бабушек, которые любят хозяйничать у плиты, наиболее оптимальный вариант – духовой шкаф с функцией пара, поскольку высокая влажность способствует лучшему и более равномерному подъему теста. Кроме того, данная функция также идеальна, когда надо разогреть блюдо, сохранив его сочным.

Не лишней на кухне будет и варочноя поверхность, предустановленные программы которой существенно облегчат готовку. Автоматические программы позволят вам быстро установить мощность нагрева и оптимизировать процесс приготовления блюда. Температура 42°С идеально подходит для плавления масла или шоколада, 70°С – для подогрева супов и соусов, а 94°С – для приготовления макаронных изделий и круп.

Если вы задумываетесь над тем, чем порадовать современную маму на День матери, можете не сомневаться: покупка электронного бытового помощника – стопроцентное попадание. Забота проявляется не только в регулярных телефонных звонках и встречах. Но и в том, как вы цените женский труд. Ведь именно он создает незаметный, но такой необходимый уют в семье.

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