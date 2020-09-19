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Чем старые мобилки лучше смартфонов: ТОП-5 превосходных функций

Сегодня, 13:03

У мобильных телефонов из 2000-х были крайне полезные опции, которые, к сожалению, утрачены в современных смартфонах

Несмотря на свое техническое и аппаратное превосходство, мобильные телефоны "из прошлого" все еще по некоторым параметрам превосходят современные смартфоны. Если их сравнить, то кажется, как мы вообще могли пользоваться этими маломощными и не очень удобными устройствами по современным меркам. Однако у мобилок из 2000-х были крайне полезные опции, которые, к сожалению, утрачены в современных смартфонах.

Сегодня.Lifestyle рассмотрят ТОП-5 полезных ретро-функций мобильных телефонов, которых нет в современных мобильных аппаратах. Безусловно, те аппараты по современным меркам значительно уступают нынешним, но для своего времени это были лучшие представители потребительской электроники.

Смотрите также в сюжете о том, как телефон может спасти вам жизнь:

Зеркальце для селфи

Зеркало для селфи у основной камеры
Зеркало для селфи у основной камеры
Фото: tech.onliner.by

Удивительно, но этот крайне полезный аксессуар позволял мобильным телефонам вовсе отказаться от фронтальной камеры. Особенно часто такой элемент дизайна встречался в раскладушках и располагался ниже или выше объектива камеры на задней крышке. Запечатлеть снимок с таким зеркальцем было проще. Причем качество снимков при этом не страдало, ведь для селфи использовалась основная камера устройства с мощной вспышкой.

Сменные корпуса

Сменные корпуса
Сменные корпуса
Фото: Nokia

Сегодня покупателям приходится буквально охотиться за редким iPhone 11 Pro Max в новом темно-зеленом корпусе. А 15 лет назад многие телефоны могли менять цвет хоть по три раза в день благодаря удобной возможности менять корпус или фронтальную панель, которые предлагались в самых разнообразных цветовых решениях на любой вкус.

Разъем для внешней антенны

Разъем для внешней антенны
Разъем для внешней антенны
Фото: Яблык

Почти во всех старых мобильных телефонах встречалось необычное гнездо в корпусе. Разъем этот предназначался для внешней антенны, усиливающий GSM-сигнал, который не всегда можно было поймать за чертой города. В современных монолитных корпусах, и с увеличением сотового покрытия, это гнездо исчезло, а зря – в некоторых случаях подключение внешней антенны даже сейчас не помешало бы.

Крепление для шнурка

Крепление для шнурка
Крепление для шнурка
Фото: Яблык

Сейчас дырки в корпусе смартфонов проделывают разве что ради селфи-камеры. А раньше такие отверстия были крайне удобными, чтобы прицепить к ним разнообразные шнурки и повесить мобильный телефон на шею или намотать на руку, чтобы не потерять его и уберечь от падения.

Крышка для камеры

Мобильный телефон со "шторкой" для камеры
Мобильный телефон со "шторкой" для камеры
Фото: CNET

Сейчас производители защищают объектив камеры самым прочным стеклом, которое только могут создать, при этом модуль все равно довольно быстро покрывается микроцарапинами. В старых мобилках для защиты объектива нередко применяли подвижную пластиковую "шторку", которая сдвигалась в сторону и тем самым запускала приложение камеры на телефоне, а также оберегала ценный объектив от повреждений и пыли.

Напомним, что ранее мы составляли рейтинг самых выгодных смартфонов, которые можно удачно перепродать и заработать. В то же время Nokia обещала возродить еще один легендарный мобильный телефон.

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