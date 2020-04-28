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Через 300 лет: Huawei рассказали, когда смогут конкурировать с Android

В Huawei признают безальтернативность Android на рынке мобильных платформ

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:03

После начала торговой войны США с Китаем на многие китайские компании наложили санкции. Под удар попала Huawei, которой Google отозвала лицензию на использование Android. Компания вынуждена была срочно искать альтернативы, хотя бы для замены цифрового магазина Google Play. Но сможет ли китайский производитель конкурировать с Android, если выпустит свою мобильную операционную систему на глобальный рынок?

На днях генеральный директор Huawei Жэнь Чжэнфэй поведал китайскому изданию Ifeng о состоянии дел в компании и возможной конкуренции с Android. По словам Чжэнфэй, Huawei не воспринимает американские компании в качестве конкурентов, а наоборот, была бы рада дальнейшому сотрудничеству с ними.

У Huawei действительно есть собственная операционная система HarmonyOS, представленная в прошлом году. При чем часть смартфонов производителя уже работают на ней на территории Китая. Однако Чжэнфэй трезво оценивает ситуацию и понимает, что конкурировать с Android и iOS бессмысленно. По мнению главы компании, чтобы обойти эти платформы потребовалось бы "не менее 300 лет". Чжэнфэй признался, что Huawei по-прежнему использует американские наработки в своих устройствах.

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Операционные системы Google и iOS популярны среди пользователей по всему миру, люди привыкли к ним. Компания Huawei пришла на этот рынок позднее, поэтому нам было бы очень трудно сделать более популярный продукт.

Чжэнфэй также упомянул сотрудничество с Google и Apple в сфере развития сетей 5G. По его словам, из-за пандемии коронавирусам ряду стран, в том числе Китаю, пришлось закрыть границы и локализовать производство и поставки на своей территории, отказавшись от услуг партнёров в других государствах. Это отрицательно сказалось на мировой экономике и показало, что ни одна страна не может существовать независимо от других.

Напомним, что ранее Билл Гейтс признался, почему Microsoft не смогла победить Android. В то же время дела у Google на мобильном рынке тоже неважные. Недавно поисковый гигант раскрыл печальную статистику Android 2020 года.

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Источник: iguides.ru
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