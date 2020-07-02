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Черная дыра со вселенским голодом съедает по Солнцу в день

Сегодня, 09:45

"Черная дыра" J2157 является одной из самых интригующих загадок Вселенной

Международная группа астрономов обнаружила самую быстрорастущую "черную дыру", известную науке. У объекта, получившего название J2157, оказался удивительно зверский аппетит и непомерный голод – "черная дыра" способна за день поглотить звезду размером с наше Солнце, сообщает CNET.

"Масса "черной дыры" также примерно в 8000 раз больше, чем черная дыра в центре Млечного пути и она в 34 миллиарда раз тяжелее нашего Солнца", – заявил Кристофер Онкен из Австралийского национального университета.

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Кристофер Онкен и его команда обнаружила "черную дыру" в 2018 году при помощи Очень Большого Телескопа ESO (VLT) в Чили и были поражены ее быстрым ростом. Ученые подсчитали, чтобы нашей "черной дыре" Стрелец А* нарастить такую массу, как у J2157, ей бы понадобилось "съесть" две трети всех звезд в нашей галактике Млечный Путь. Таким образом этот гигантский объект со вселенским голодом является рекордсменом по космическому аппетиту.

J2157 в 34 миллиарда раз тяжелее нашего Солнца
J2157 в 34 миллиарда раз тяжелее нашего Солнца
Фото: Sky News

К счастью для нас, этот кровожадный монстр находится на расстоянии миллиарда световых лет от Земли. Это также означает, что астрономы видят его таким, когда Вселенная была очень молода. Как "черная дыра" может стать такой массивной в столь ранний период истории Вселенной, является одной из самых интригующих загадок, которые команда планирует преследовать.

Напомним, что ранее "черная дыра" столкнулась с необъяснимым объектом. Также недавно звезда-гигант бесследно исчезла, оставив ученых в недоумении.

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Источник: CNET
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