Chevrolet готовит грандиозный ответ Илону Маску и Tesla Cybertruck

Chevrolet опирается на успех Bolt EV 2020 года и готовится представить электропикап Chevrolet BET Truck

Chevrolet работает над полноразмерным электрическим пикапом, пополнив список брендов-разработчиков внедорожников на электротяге. General Motors сообщила, что электрический пикап находился в разработке, о чем было упомянуто в 10-м ежегодном "Отчете о развитии компании". Автоконцерн заявил, что планирует выделить более 20 миллиардов долларов на программу развития и разработки электрических транспортных средств в период с 2020 по 2025 года.

В разделе отчета, посвященном электрическим транспортным средствам, General Motors сообщает, что Chevrolet "опирается на успех Bolt EV 2020 года", чтобы выпустить Chevrolet BET Truck, который станет первым полноразмерным электрическим пикапом марки. Предполагается, что электромобиль способен проехать более 640 километров за одну зарядку.

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Отчет также показывает, что бренд работает над электрическим внедорожником среднего размера и Chevrolet Bolt EUV, который будет первым автомобилем за пределами бренда Cadillac, который будет предлагать технологию помощи при вождении Super Cruise. В целом, по данным General Motors, компания намерена запустить 20 новых электромобилей к 2023 году.

Стоит отметить, что Chevrolet BET Truck – не первый электрический пикап, анонсированный General Motors. Ранее анонсированный GMC Hummer, ожидается, начнет продаваться в дилерских центрах осенью 2021 года.

Из других моделей электрических пикапов, которые в настоящее время находящиеся в разработке и составят конкуренцию Chevrolet, стоит отметить модели Ford F-150, Lordstown Endurance и Tesla Cybertruck, все три из которых также должны появиться в 2021 году.

Напомним, что ранее мы составляли рейтинг из ТОП-4 электропикапов. А на выходных мы составляли рейтинг их ТОП-15 "живучих" б/у авто с большим пробегом.

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