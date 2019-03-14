Chrome подружился с темной темой на macOS
Chrome 73 получил официальную темную тему от Google
Google выпустила новую версию браузера Chrome 73, в которой была добавлена долгожданная темная тема для совместимости с macOS 10.14 Mojave. Таким образом браузер сможет подстроиться под стильную ночную тему на MacBook и iMac.
Темную тему Google анонсировали еще в прошлом месяце, и был доступен в тестовой сборке, но с полноценным сегодняшним релизом стал доступен для всех пользователей компьютеров от Apple. Если на MacBook и iMac активирован темный режим macOS, то браузер Chrome автоматически активирует соответствующую тему для соответствия настройкам ОС.
Пользователи могли адаптировать самостоятельно темные темы оформления в Chrome, но они не менялись динамически в зависимости от настроек отображения с учетом суток. Однако нынешнее обновление автоматически согласовывает внешний вид браузера и системы.
Поддержка для Windows тоже заявлена, но будет добавлена в последующих обновлениях.
Смотрите также сюжет о том, как интернет-провайдеры заявили о повышении тарифов в Украине:
Напомним, что ранее в iPhone нашли подлую ошибку, которая превращала любой смартфон Apple в "карманного шпиона". Также специалисты отметили, что новая защита iPhone оказалась "дырявой".
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram