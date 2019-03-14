Chrome подружился с темной темой на macOS

Chrome 73 получил официальную темную тему от Google

Чтобы получить темную тему, обновите Chrome до версии 73.0 Фото: 9to5google

Google выпустила новую версию браузера Chrome 73, в которой была добавлена долгожданная темная тема для совместимости с macOS 10.14 Mojave. Таким образом браузер сможет подстроиться под стильную ночную тему на MacBook и iMac.

Темная тема оформления в Chrome 73 Фото: Сегодня

Темную тему Google анонсировали еще в прошлом месяце, и был доступен в тестовой сборке, но с полноценным сегодняшним релизом стал доступен для всех пользователей компьютеров от Apple. Если на MacBook и iMac активирован темный режим macOS, то браузер Chrome автоматически активирует соответствующую тему для соответствия настройкам ОС.

Темная тема в Chrome 73 автоматически меняется в зависимости от общих настроек macOS Mojave Фото: Сегодня

Пользователи могли адаптировать самостоятельно темные темы оформления в Chrome, но они не менялись динамически в зависимости от настроек отображения с учетом суток. Однако нынешнее обновление автоматически согласовывает внешний вид браузера и системы.

Поддержка для Windows тоже заявлена, но будет добавлена в последующих обновлениях.

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