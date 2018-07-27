Chrome сделал неприятный сюрприз старым сайтам

Google Chrome 68 начал помечать старые сайты, как опасные

Браузер Google Chrome 68 сделал первый шаг на пути к популяризации HTTPS стандарта. Фото: Vaaju.com

Вышедший Google Chrome 68 получил ряд важных изменений, одно из которых не понравится владельцам старых сайтов.

Отныне, если веб-сайт не использует SSL-сертификаты, Chrome 68 помечает их, как "Не защищенный" (Not Secured), что может отпугнуть пользователей, так как посещение такого сайта не шифруется надежным ключом.

Защищенные сайты Chrome помечает значком замка и зеленой надписью Secured.

Защищенный сайт безопасен для посещения segodnya.ua

С сентября 2018 года на защищенных сайтах исчезнет пометка "Защищено", останется лишь иконка замка, которая со временем исчезнет.

С октября 2018 года незащищенные HTTP-сайты получат красную пометку "Не защищено". Таким образом Google намеревается сделать HTTPS-соединение стандартом, а HTTP — исключением из правил.

На незащищенном сайте данные не шифруются, что является небезопасным techdipper.com

Google настойчиво призывает владельцев сайтов переходить на использование надежного и защищенного протокола HTTPS. В принципе, кампания удалась: 76% трафика в браузере Chrome являлось защищенным, а 83% сайтов из ТОП-100 перешли на протокол HTTPS.