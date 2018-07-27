Chrome сделал неприятный сюрприз старым сайтам
Google Chrome 68 начал помечать старые сайты, как опасные
Вышедший Google Chrome 68 получил ряд важных изменений, одно из которых не понравится владельцам старых сайтов.
Отныне, если веб-сайт не использует SSL-сертификаты, Chrome 68 помечает их, как "Не защищенный" (Not Secured), что может отпугнуть пользователей, так как посещение такого сайта не шифруется надежным ключом.
Защищенные сайты Chrome помечает значком замка и зеленой надписью Secured.
С сентября 2018 года на защищенных сайтах исчезнет пометка "Защищено", останется лишь иконка замка, которая со временем исчезнет.
С октября 2018 года незащищенные HTTP-сайты получат красную пометку "Не защищено". Таким образом Google намеревается сделать HTTPS-соединение стандартом, а HTTP — исключением из правил.
Google настойчиво призывает владельцев сайтов переходить на использование надежного и защищенного протокола HTTPS. В принципе, кампания удалась: 76% трафика в браузере Chrome являлось защищенным, а 83% сайтов из ТОП-100 перешли на протокол HTTPS.