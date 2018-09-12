Chrome убрал полезную функцию: как вернуть все назад

Нововведение вызвало возмущение многих пользователей

Нововведение Google оказалось неудобным. Фото: Yahoo

Обновление Chrome 69 стало самым значимым за все 10 лет существования браузера: новый улучшенный дизайн, оптимизация работы, ускорение рендеринга страниц. Помимо нововведений были изменены другие функции – на это решение пользователи отреагировали неоднозначно.

Отныне в URL-адресах скрываются обозначения протоколов http и https, а также наименования субдоменов m и www. Для обычных пользователей такие изменения не особо важны – они не ощутят дискомфорта. Но большинство возмутились, поскольку нововведение привело к переходам на сторонние ресурсы. Самое забавное, что эта функция позиционируется разработчиками, как защита от фишинга.

В чем неудобство?

www.segodnya.ua принимает вид segodnya.ua, а не www.segodnya.ua

Субдомен subdomain.www.domain.com урезается до subdomain.domain.com

domain.com и www.domain.com могут быть разными ресурсами, но их адрес в омнибоксе Chrome одинаковый.

www.pool.ntp.org — веб-сайт, но в адресной строке отобразится как NTP-сервер pool.ntp.org

Chrome сократит http://www.example.www.example.com до example.example.com, что не одно и то же

m.domain.com отобразится как domain.com, из-за чего непонятно, какая это версия сайта — мобильная или десктопная и можно ли переключиться между ними.

Как отключить сокращение адресов?

Благо разработчики оставили в Chrome опцию, как вернуть правильное отображение URL в адресной строке:

Как вернуть удобную опцию Фото: segodnya.ua

Введите в адресной строке chrome://flags/#omnibox-ui-hide-steady-state-url-scheme-and-subdomains и нажмите Enter Выберите Disabled в строке Omnibox UI Hide Steay-State URL Scheme and Trivial Subdomains Перезапустите Chrome

Теперь адреса в омнибоксе Chrome будут отображаться с привычными поддоменами, как и прежде.

Напомним, что ранее в Chrome появилась опция включить YouTube поверх всех вкладок в небольшом окошке – мы сделали инструкцию, как ее включить. А также был найден способ запустить Windows 10 на "Хромбуках", Тормозит YouTube: как ускорить плеер, при этом Google заставит владельцев смартфонов платить за Android.