Что будет, если ученым разрешат клонировать человека

Вчера, 14:33

Почему, несмотря на успехи, китайские ученые не намерены проводить опыты на человеке

Не обернется ли клонирование против человечества? Фото: pixabay
Не обернется ли клонирование против человечества? Фото: pixabay

Первое успешное клонирование млекопитающего произошло в 1996 году. Тогда ученым удалось клонировать овцу, которая получила имя "Долли". Позже ученые успешно клонировали коров, собак, а совсем недавно и обезьян. Однако, несмотря на успехи, китайские ученые, которые успешно клонировали макак, не намерены проводить опыты на человеке.

Против клонирования человека выступают все религиозные сообщества мира. Общественность считает, что клонирование противоречит естественным природным процессам. Противники клонирования также считают, что клонированные люди могут появляться на свет с дефектами. Эксперты отмечают, что технически процесс клонирования все еще остается сложным, поэтому предусмотреть все риски невозможно.

Еще 15 лет назад Американская ассоциация содействия развитию науки выступила против клонирования людей с репродуктивными целями. С этим согласилось и научное сообщество.
Клонирование людей может быть коммерчески выгодно, однако для этого необходимо будет решить этические вопросы. Эксперты считают, что клонирование можно использовать для получения донорских органов. Директор по биоэтике Маргарет МакЛин призвала к началу публичного обсуждения этой возможности.

Эксперты считают, что если вопрос клонирования человека будет решен, а процесс – запущен, то человечество может столкнуться с новыми вызовами. Существует вероятность, что клонированные люди будут восприниматься обществом, как люди "второго сорта". Биоэтик Джейкоб Эппел считает, что права клонов придется защищать так же, как права меньшинств. Однако клонирование способно привести и к положительным последствиям. Например, решить проблему бесплодия.

Напомним, ранее сообщалось, что в Китае впервые смогли клонировать обезьян,

Также сообщалось, что создание клонов второго поколения признали успешным

О том, как китайские ученые клонировали обезьяну, смотрите на видео ниже:
клон, клонирование, угроза, человечество

Вы сейчас просматриваете новость "Что будет, если ученым разрешат клонировать человека". Другие Статьи про Техно смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

facenews

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шоу-бизнес

Пэрис Хилтон превратилась в Ким Кардашьян для съемок рекламной кампании

31 Января, 15:15

Фото в образе Кардашьян Пэрис опубликовала в Instagram

Техно

iPhone. Фото: AFP

Как две капли воды: китайцы выпустили клон iPhone X дешевле в три раза

14 Декабря 2017, 09:11

Смартфон получит процессор MediaTek P40, шесть гигабайт оперативной памяти и 128 гигабайт встроенной памяти
Загрузка...

Fun

Жительница Ирана Сахар Табар . Фото: Instagram/ Sahar Tabar

"Я не делала 50 операций": клон Анджелины Джоли высказалась по поводу своей внешности

5 Декабря 2017, 14:33

Девушка отметила, что прибегала к помощи специфического макияжа

Другие страны

Фото: Пресс-служба УФСИН России по Республике Саха

Российских заключенных будут охранять клонированные собаки

29 Ноября 2017, 14:56

Джек и Том - единственные в России клонированные бельгийские овчарки малинуа, они будут работать в якутской ИК-1 
Загрузка...