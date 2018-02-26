Что будет, если ученым разрешат клонировать человека

Первое успешное клонирование млекопитающего произошло в 1996 году. Тогда ученым удалось клонировать овцу, которая получила имя "Долли". Позже ученые успешно клонировали коров, собак, а совсем недавно и обезьян. Однако, несмотря на успехи, китайские ученые, которые успешно клонировали макак, не намерены проводить опыты на человеке.

Против клонирования человека выступают все религиозные сообщества мира. Общественность считает, что клонирование противоречит естественным природным процессам. Противники клонирования также считают, что клонированные люди могут появляться на свет с дефектами. Эксперты отмечают, что технически процесс клонирования все еще остается сложным, поэтому предусмотреть все риски невозможно.

Еще 15 лет назад Американская ассоциация содействия развитию науки выступила против клонирования людей с репродуктивными целями. С этим согласилось и научное сообщество.

Клонирование людей может быть коммерчески выгодно, однако для этого необходимо будет решить этические вопросы. Эксперты считают, что клонирование можно использовать для получения донорских органов. Директор по биоэтике Маргарет МакЛин призвала к началу публичного обсуждения этой возможности.

Эксперты считают, что если вопрос клонирования человека будет решен, а процесс – запущен, то человечество может столкнуться с новыми вызовами. Существует вероятность, что клонированные люди будут восприниматься обществом, как люди "второго сорта". Биоэтик Джейкоб Эппел считает, что права клонов придется защищать так же, как права меньшинств. Однако клонирование способно привести и к положительным последствиям. Например, решить проблему бесплодия.

Напомним, ранее сообщалось, что в Китае впервые смогли клонировать обезьян,

Также сообщалось, что создание клонов второго поколения признали успешным

О том, как китайские ученые клонировали обезьяну, смотрите на видео ниже:



