Что подарить на Татьянин день: ТОП-5 лучших идей для подарка
Что можно, а что нельзя дарить на Татьянин день
25 января 2020 года в Украине традиционно будут отмечать Татьянин день.Чтобы порадовать любимых Танечек в их именины Сегодня.Lifestyle подготовили подборку лучших идей подарков на День Татьяны. Также узнайте, чего дарить не стоит.
Особые истории звезд про Татьян – смотрите видео:
- Цветы
Всегда будут актуальны и никогда не выйдут из моды. Красивый букет свежих цветов бесспорно порадует любую женщину. А если хотите быть оригинальным, на просторах интернета можно найти чудесные идеи для композиций цветов со сладостями или фруктами.
- Украшения
Если у вас есть возможность немного потратиться, то порадуйте Танюшу красивым ювелирным изделием. Поскольку это именины, можно подарить подвеску в виде ангела. Это будет очень мило с вашей стороны и достаточно символично.
Кроме того, камнем-талисманом девушек по имени Татьяна является рубин. Вы можете подарить рубиновые серьги, кольцо, цепочку с кулоном или ту же подвеску с этим камнем.
- Сертификат
Прекрасной идеей для подарка станет сертификат, который подарит эмоции. Это могут быть спа-процедуры, а может и прыжок с парашютом! Все зависит от предпочтений вашей Татьяны и, конечно же, ваших возможностей.
- Картина
Если вы хотите по-настоящему удивить и запомниться подарком, закажите картину с ее изображением. Интернет перенасыщен предложениями различных вариантов портретов. Выберите что-то оригинальное.
- Скретч-карта
Сегодня в магазинах и на интернет-сайтах существует огромное количество скретч-карт. Это карты, которые требуют взаимодействия с собой. Подобные вещи мотивируют открывать для себя что-то новое. Вот и замотивируйте Татьяну в виде такого интересного презента!
- Духи, так как это дело вкуса.
- Зеркало. С этим подарком вы можете доставить много хлопот и неудач, так как в зеркале накапливается отрицательная энергия всех тех, кто в него когда-то глядел.
- Часы. Считается, что часы, подаренные любимому человеку, неизбежно приведут к расставанию.
- Средство для похудения. Этим подарком вы можете запомниться надолго, но рискуете обидеть девушку.
- Кремы от морщин и прыщей. Здесь объяснения излишни.
Напомним, ранее мы рассказывали, что подарить на Китайский Новый год 2020, который в этом году совпадает с Днем Татьяны и отмечается 25 января.
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