Что подарить на Татьянин день: ТОП-5 лучших идей для подарка

Что можно, а что нельзя дарить на Татьянин день

Что подарить на Татьянин день 2020 Фото: Pexels

25 января 2020 года в Украине традиционно будут отмечать Татьянин день.Чтобы порадовать любимых Танечек в их именины Сегодня.Lifestyle подготовили подборку лучших идей подарков на День Татьяны. Также узнайте, чего дарить не стоит.

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Что подарить на Татьянин день 2020

Цветы

Всегда будут актуальны и никогда не выйдут из моды. Красивый букет свежих цветов бесспорно порадует любую женщину. А если хотите быть оригинальным, на просторах интернета можно найти чудесные идеи для композиций цветов со сладостями или фруктами.

Идеи подарков на Татьянин день 2020 Фото: stocksnap.io

Украшения

Если у вас есть возможность немного потратиться, то порадуйте Танюшу красивым ювелирным изделием. Поскольку это именины, можно подарить подвеску в виде ангела. Это будет очень мило с вашей стороны и достаточно символично.

Что подарить на День Татьяны 2020 Фото: Pixabay

Кроме того, камнем-талисманом девушек по имени Татьяна является рубин. Вы можете подарить рубиновые серьги, кольцо, цепочку с кулоном или ту же подвеску с этим камнем.

Сертификат

Прекрасной идеей для подарка станет сертификат, который подарит эмоции. Это могут быть спа-процедуры, а может и прыжок с парашютом! Все зависит от предпочтений вашей Татьяны и, конечно же, ваших возможностей.

Картина

Если вы хотите по-настоящему удивить и запомниться подарком, закажите картину с ее изображением. Интернет перенасыщен предложениями различных вариантов портретов. Выберите что-то оригинальное.

Что подарить на Татьянин день 2020 Фото: freepik.com

Скретч-карта

Сегодня в магазинах и на интернет-сайтах существует огромное количество скретч-карт. Это карты, которые требуют взаимодействия с собой. Подобные вещи мотивируют открывать для себя что-то новое. Вот и замотивируйте Татьяну в виде такого интересного презента!

Чего не стоит дарить в Татьянин день

Духи, так как это дело вкуса. Зеркало. С этим подарком вы можете доставить много хлопот и неудач, так как в зеркале накапливается отрицательная энергия всех тех, кто в него когда-то глядел. Часы. Считается, что часы, подаренные любимому человеку, неизбежно приведут к расставанию. Средство для похудения. Этим подарком вы можете запомниться надолго, но рискуете обидеть девушку. Кремы от морщин и прыщей. Здесь объяснения излишни.

Напомним, ранее мы рассказывали, что подарить на Китайский Новый год 2020, который в этом году совпадает с Днем Татьяны и отмечается 25 января.

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