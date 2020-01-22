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Что подарить на Татьянин день: ТОП-5 лучших идей для подарка

Что можно, а что нельзя дарить на Татьянин день

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:53
Что подарить на Татьянин день 2020
Что подарить на Татьянин день 2020
Фото: Pexels

25 января 2020 года в Украине традиционно будут отмечать Татьянин день.Чтобы порадовать любимых Танечек в их именины Сегодня.Lifestyle подготовили подборку лучших идей подарков на День Татьяны. Также узнайте, чего дарить не стоит.

Особые истории звезд про Татьян – смотрите видео:

Что подарить на Татьянин день 2020

  • Цветы

Всегда будут актуальны и никогда не выйдут из моды. Красивый букет свежих цветов бесспорно порадует любую женщину. А если хотите быть оригинальным, на просторах интернета можно найти чудесные идеи для композиций цветов со сладостями или фруктами.

Идеи подарков на Татьянин день 2020
Идеи подарков на Татьянин день 2020
Фото: stocksnap.io

  • Украшения

Если у вас есть возможность немного потратиться, то порадуйте Танюшу красивым ювелирным изделием. Поскольку это именины, можно подарить подвеску в виде ангела. Это будет очень мило с вашей стороны и достаточно символично.

Что подарить на День Татьяны 2020
Что подарить на День Татьяны 2020
Фото: Pixabay

Кроме того, камнем-талисманом девушек по имени Татьяна является рубин. Вы можете подарить рубиновые серьги, кольцо, цепочку с кулоном или ту же подвеску с этим камнем.

  • Сертификат

Прекрасной идеей для подарка станет сертификат, который подарит эмоции. Это могут быть спа-процедуры, а может и прыжок с парашютом! Все зависит от предпочтений вашей Татьяны и, конечно же, ваших возможностей.

  • Картина

Если вы хотите по-настоящему удивить и запомниться подарком, закажите картину с ее изображением. Интернет перенасыщен предложениями различных вариантов портретов. Выберите что-то оригинальное.

Что подарить на Татьянин день 2020
Что подарить на Татьянин день 2020
Фото: freepik.com

  • Скретч-карта

Сегодня в магазинах и на интернет-сайтах существует огромное количество скретч-карт. Это карты, которые требуют взаимодействия с собой. Подобные вещи мотивируют открывать для себя что-то новое. Вот и замотивируйте Татьяну в виде такого интересного презента!

Чего не стоит дарить в Татьянин день

  1. Духи, так как это дело вкуса.
  2. Зеркало. С этим подарком вы можете доставить много хлопот и неудач, так как в зеркале накапливается отрицательная энергия всех тех, кто в него когда-то глядел.
  3. Часы. Считается, что часы, подаренные любимому человеку, неизбежно приведут к расставанию.
  4. Средство для похудения. Этим подарком вы можете запомниться надолго, но рискуете обидеть девушку.
  5. Кремы от морщин и прыщей. Здесь объяснения излишни.

Напомним, ранее мы рассказывали, что подарить на Китайский Новый год 2020, который в этом году совпадает с Днем Татьяны и отмечается 25 января.

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