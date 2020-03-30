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Что происходит внутри черных дыр: ученые дали ответ

Замедление времени, спагеттификация и расщепление на атомы – примерно так будет происходить с человеком в черной дыре

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:09

Отличительной особенностью черной дыры является ее невероятная плотность. Черная дыра — это огромное количество вещества, сжатое в очень маленькое пространство. Результатом является мощное гравитационное притяжение, из которого не может вырваться даже свет, поэтому она "черная". Следовательно, у ученых нет информации или понимания того, что находится внутри нее и какие процессы там происходят.

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Когда материя попадает в черную дыру, она подвергаются процессу, называемому "спагеттификацией". В этот момент гравитация становится настолько экстремальной и растет настолько быстро, что вытягивает любой объект. К примеру, если бы вы приблизились к черной дыре, то ваша голова и ноги были бы настолько сильно растянуты, что вы бы стали похожи на длинное спагетти, отсюда и название процесса. Далее, ваше чувство времени бы сильно замедлилось, прежде чем вы бы пересекли горизонт событий и провалились в сингулярность – нулевую точку самой черной дыры.

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Но этот процесс был описан лишь теоретически. И то, спагеттификация и приближение к горизонту событий является описанием происходящего снаружи черной дыры. Истина заключается в том, что астрономы не знают, что происходит после погружения внутрь. Но теоретические расчеты показывают, что после прохождения горизонта событий ваше тело будет разрушено не просто на атомы, а на чистую энергию, лишенной любого намека на материальный объект, которым вы были ранее. Ваша масса добавится к черной дыре, и вы станете объектом своего собственного уничтожения.

Математически вероятно, что черные дыры образуют червоточины, порталы в другие места в пространстве-времени или даже в другие измерения. Но многие ученые считают, что такая возможность существует исключительно на бумаге, а на практике мир слишком хаотичный и нестабильный, чтобы поддерживать червоточины.

Напомним, что ранее ученые дали ответ, где находится конец Вселенной. Также ранее астрономы обнаружили крупнейший взрыв в истории Вселенной.

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Источник: Discover Magazine
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