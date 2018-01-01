Что смогло напугать экспедицию в Марианской впадине

Долгое время считалось, что впадину не населяют никакие существа

Марианская впадина. Фото: YouTube

Первые упоминания о Марианской впадине появились в 1872 году, когда команда британского судна "Челленджер" проводила плановые замеры в Тихом океане. Именно тогда впервые была зафиксирована поразительная глубина Марианского желоба.

Но какова природа этого загадочного явления? Как образовалась впадина? И, наконец, какое существо способно выжить на таких невероятных глубинах? Глубину здесь можно сравнить с известным Бурджем-Халифа. Но не с одним. Их понадобилось бы тринадцать.

Только представь себе высоту, равную тринадцати высочайшим небоскребам мира, поставленным друг на друга! Со времен открытия Марианской впадины ученые всего мира терзались вопросом: "А что там?". Или кто?.

Долгое время считалось, что впадину не населяют никакие существа, однако, в 1957 году советские биологи установили, что на глубине 7000 метров есть жизнь! Немногим позже состоялось первое погружение ко дну желоба.

Французы, после своего погружения в 1960 году, дали миру следующее сенсационное открытие – они обнаружили неизвестную науке рыбу. Да-да, на дне морском проживают, видимо, супер-рыбки, которым многотонное давление вообще ни почем. Появляются сомнения в том, что человек венец творения, да?

"На глубине около 8 тысяч метров, нами был обнаружен странный светящийся объект, по форме напоминающий суповую тарелку. Объект прошел за нами около ста метров и скрылся в толще воды".

Действительно ли возможно существование подводной цивилизации? Это вопрос из ряда: "Была ли Атлантида?". И он по сей день остается открытым.

О том, как ученые выловили необычное существо, смотрите на видео ниже: