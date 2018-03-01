Что такое GetContact и почему оно разрушает семьи по всему миру

Сегодня, 10:10

Как мобильному приложению GetContact удалось стать самым популярным в AppStore

А вы точно хотите знать, как записаны на телефоне друзей? Фото: Qaynarinfo
А вы точно хотите знать, как записаны на телефоне друзей? Фото: Qaynarinfo

Приложение GetContact за несколько месяцев стало очень популярно в некоторых странах СНГ и в России. Сейчас оно находится на первом месте по скачиванию бесплатных приложений в AppStore и на пятом — в Google Play. Пользователи устанавливают его себе на смартфон, чтобы узнать, под какими именами они записаны в контактах других людей.

Разработчики описывают это приложение как защиту от телефонного спама. Оно помогает определить, кто позвонил с неизвестного номера, просто показав контактные данные и аватарки, сохраненные в телефонах других пользователей программы. Для этого номер телефона нужно ввести в приложения.

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Многие, кто его себе скачал, решили использовать GetContact в качестве развлечения и посмотреть, как их называют другие люди или проверить своих близких. Но узнать эту информацию можно только, если знакомые пользователя также скачали себе это приложение.
В Армении и Азербайджане подобное любопытство уже вызвало разводы и обиды. Так одна девушка узнала, что ее муж записан у кого-то под женским именем, и решила, что он ей изменяет. Другая увидела, что телефон ее любимого человека где-то хранится под именем "любимый муж". А гинеколог из Азербайджана, которая записывала в контакты имена пациентов с их диагнозами, повинилась, что из-за нее муж развелся с женой.

"Я работаю гинекологом и записываю имена своих пациентов вместе с названиями болезней или процедур, которые им проводила. Например, Айсель (гонорея), Севда (аборт), Нармина (гименопластика). Последняя пациентка позвонила мне вчера в слезах и сообщила, что муж разводится с ней, потому что она обманула его, потеряв девственность до свадьбы. И виной всему — это приложение! Испугавшись, сколько семей я могу разрушить, мне пришлось судорожно переписать всю записную книжку…"

Приложение работает следующим образом: при скачивании оно получает доступ к контактам из смартфона и пересылает их на удаленный сервер. Среди информации, которую оно может собирать, называют также фотографии, аккаунты в соцсетях и мессенджерах Viber и Watsapp, адреса электронной почты и банковские аккаунты.

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Предположительно, разработчики приложения находятся в Турции, но сейчас на их сайте есть только информация на английском языке, а в магазинах AppStore и Google Play указано, что компания находится в британской юрисдикции. Впрочем, еще год назад разработчики не скрывали свое турецкое происхождение.

Точных данных о том, какую базу номеров они уже собрали, в открытом доступе нет, сайт Google Play пишет, что приложение скачали более 1 млн раз, в AppStore количество скачиваний не указывается, но написано, что первая версия приложения была размещена еще в 2016 году.

Приложение-шпион уже запретили или ограничили в Армении, Азербайджане, Казахстане и Киргизии. Количество отрицательных отзывов на него тоже довольно велико. Многие люди отмечают, что GetContact собирает личную информацию абонентов, но не известно, где она хранится и как может быть использована.

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В России это приложение также нарушает законодательство, по которому все личные данные пользователей должны храниться на местных серверах. В отзывах о программе многие пользователи поставили ей плохие оценки.

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После того как в Казахстане заблокировали GetContact, местные программисты создали свой аналог GetContact_. Позднее они рассказали, что за несколько дней в их базе было уже 22 млн телефонных номеров. Некоторые пользователи приложения звонили разработчикам с просьбой удалить их данные с сервера и даже предлагали за это деньги. Позднее программа-клон была также заблокирована в Казахстане, но ее владельцы сообщили, что решили продвигать ее в странах Прибалтики.

Напомним, ранее сообщалось, что в Google Play появилось приложение, которое выманивает секретные данные карточек украинцев

Также сообщалось, как можно сделать свой старый смартфон быстрее

О том, почему украинцы массово слепнут из-за компьютеров и смартфонов, смотрите на видео ниже:
время, приложение, GetContact

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Источник:

rustelegraph

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