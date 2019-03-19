PR

Цитрус назвал цены на новинки Apple iPad mini и iPad Air

Цена на новые планшеты Apple iPad mini и iPad Air, презентованные компанией Apple 18 марта 2019 года, будет стартовать от 17 999 грн и от 21 499 грн соответственно

Новинки iPad Air и iPad mini получили один из последних чипсетов компании — Apple A12 Bionic с выделенным чипом для обработки нейронных вычислений и 4-ядерной графической подсистемой. Этот процессор позволит iPad mini стать самым быстрым планшетом.

В новинках, вопреки ожиданиям, остался разъем зарядного устройства Lightning, а не Type-C. Планшет iPad Air получил также Smart Connector для клавиатуры.

Камеры новинок могут снимать видео в разрешении до FullHD.

Важная особенность новых моделей – поддержка Apple Pencil. Преимущество топовых моделей теперь доступно и в самой низкой модели линейки.

Оставить заявку на покупку можно на сайте Цитрус:

iPad mini – цена от 17 999 грн.

https://www.citrus.ua/planshety/ipad-mini4-2019-641997.html

iPad Air – цена от 21 499 грн.

https://www.citrus.ua/planshety/ipad-97-2019-641998.html

О Цитрусе

"Цитрус" — национальная сеть магазинов гаджетов и инновационных технологий, имеет статус Apple Authorized Reseller, а также является лидером по продаже техники Apple в Украине и работает с 2000 года. Сегодня "Цитрус" — это ведущий интернет-магазин citrus.ua и сеть из 51 магазина, работающих в уникальном для Украины формате инновационных развлекательных центров с открытым доступом к товарам, интерактивными зонами виртуальной реальности, электротранспорта, устройств умного дома. "Цитрус" развивает собственную сеть авторизированных сервисных центров и пунктов проката электротранспорта, а также не имеющих аналогов образовательных пространств "ЦеХАБ" и "Цитрус Академия" во флагманских магазинах сети.

Website: www.citrus.ua

Facebook: www.facebook.com/citrus.ua

Instagram: https://www.instagram.com/citrus_ua/

Информационный видеоблог про технику и аксессуары "Гаджетариум"

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram