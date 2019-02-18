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Цитрус открывает два Apple Shop в Киеве!

Всех поклонников техники Apple на открытии ждут специальные цены на iPhone, iPad, MacBook и Apple Watch

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:12

В начале марта Цитрус откроет первый в Киеве Apple Shop. Но не один, а сразу два! Потому что в Цитрусе ты всегда получишь больше!

Apple Shop – формат торговой зоны с продукцией Apple, который размещается в магазинах у ключевых розничных партнеров компании по всему миру.

В Apple Shop все продумано до мелочей: свободный доступ к продуктам, детальные описания каждого из них, самый полный в Украине ассортимент оригинальной техники и аксессуаров Apple, а также широкий спектр дополнительных сервисов и услуг.

1 марта в МегаЦитрусе, расположенном на центральной улице Киева – Крещатик, 29, откроется первый в городе Apple Shop. Второй Apple Shop откроется в магазине Цитрус в ТРЦ "Lavina" 7 марта.

Всех поклонников техники Apple на открытии ждут специальные цены на iPhone, iPad, MacBook и Apple Watch. Чтобы первыми узнать условия акции, следите за новостями на сайте – appshop.citrus.ua.

О Цитрусе

"Цитрус" — национальная сеть магазинов гаджетов и инновационных технологий, имеет статус Apple Authorized Reseller, а также является лидером по продаже техники Apple в Украине и работает с 2000 года. Сегодня "Цитрус" — это ведущий интернет-магазин citrus.ua и сеть из 51 магазина, работающего в уникальном для Украины формате инновационных развлекательных центров с открытым доступом к товарам, интерактивными зонами виртуальной реальности, электротранспорта, устройств умного дома. "Цитрус" развивает собственную сеть авторизированных сервисных центров и пунктов проката электротранспорта, а также не имеющих аналогов образовательных пространств "ЦеХАБ" и "Цитрус Академия" во флагманских магазинах сети.

Website: www.citrus.ua

Facebook: www.facebook.com/citrus.ua

Instagram: https://www.instagram.com/citrus_ua/

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Apple Цитрус Apple Shop
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