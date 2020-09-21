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Crysis Remastered заставляет компьютеры "плавиться и гореть": видео

Сегодня, 08:20

Разработчики Crysis Remastered уверяют, что их игру не способен запустить на максимальных настройках графики ни один компьютер мира

18 сентября появилась в продаже видеоигра Crysis Remastered. Это не свежий продукт, а переиздание оригинальной игры 2007 года от компании Crytek. Однако она интересна геймерам и энтузиастам вовсе не игровым процессом или сюжетом, а своей беспощадной прожорливостью к ресурсам компьютера.

"Может ли твой компьютер запустить Crysis?" – таким вопросом задавались геймеры более 13 лет. Способность компьютера вытянуть "Кризис" на максимальных настройках графики являлась показателем "крутости" и главной задачей оверклокеров и прочих компьютерных энтузиастов. Обновленная игра-бенчмарк снова вернулась, чтобы "расплавить" ваши компьютеры. По словам разработчиков из Crytek, "сейчас не существует видеокарты, способной запускать Crysis Remastered в режиме 4K со скоростью 30 кадров в секунду".

Ранее Crytek огласила минимальные характеристики компьютера для запуска игры. Чтобы поиграть в Crysis, требуется видеокарта как минимум GeForce GTX 1660 Ti или AMD Radeon Vega 56 и процессора Intel Core i5-7600k или AMD Ryzen 5. Однако максимальный уровень графики является пока недостижимым. В Crysis Remastered выбор максимальных настроек ультра-качества озаглавлен так: Can it Run Crysis?

Смотрите также в сюжете о том, насколько опасны компьютерные игры:

Известный канал LinusTech протестировал Crysis Remastered на мощнейшем игровом ПК на базе процессора Intel Core i9-10900K с 32 ГБ оперативной памяти DDR4-3200 и топовой видеокартой GeForce RTX 3080 – последняя обходится в 699 долларов.

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По словам ведущего канала Линуса Себастьяна, в разрешении 4K Ultra HD его "игровой монстр" раскочегаренный до максимума буквально "горел", с трудом выдавая 25-32 кадров в секунду на максимальном профиле Can it Run Crysis? Затем Линус уменьшил настройки графики, чтобы повысить производительность. Даже в этом случае ему все равно не удалось получить стабильный показатель в 60 кадров в секунду на GeForce RTX 3080. Показатель FPS колебался в районе 40–70 кадров в секунду в зависимости от степени загруженности сцены на экране.

В настоящее время Crysis Remastered не поддерживает интеллектуальную технологию сглаживания DLSS 2.0, позволяющую поднять производительность без особого ущерба в графике. Crytek обещала добавить поддержку DLSS 2.0 в будущем, чтобы немного снизить нагрузку на компьютеры.

Напомним, что ранее Epic Games сделала популярные компьютерные игры бесплатными. Также ранее загадочный проект от AMD показал "зверскую мощь".

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Источник: Overclockers
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