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Даже не спросит: Microsoft принудительно обновит компьютеры на Windows 10

Сегодня, 13:22

Microsoft использует машинное обучение для обновления до самой последней версии Windows 10 2004 старых компьютеров

Microsoft планирует начать масштабный перевод пользователей старых версий Windows 10 на новую Windows 10 Update 2020, также известную как версия 20H1 2004. Эта версия печально известна тем, что на момент выхода страдала от множества ошибок, например, ломала подключение к интернету, от чего ее Microsoft на время отозвала. В средине июля патч был исправлен и начал распространяться снова, сообщает ZDNet.

Расширенное развертывание Windows 10 версии 2004 означает, что Microsoft начнет автоматически предлагать обновление для большего количества компьютеров, которые в настоящее время используют более старые версии "десятки". Проблема старых версий в том, что их поддержка прекращена, и, следовательно, они не получают обновления безопасности.

Смотрите также в сюжете о хитростях компьютерных мастеров:

Microsoft не сообщает, какие версии она будет использовать для обновления. Самая крайняя итерация, которая вскоре перестанет получать обновления безопасности – Windows 10 версии 1809. Это должно произойти 10 ноября 2020 года, после того как Microsoft перенесла крайний срок обновлений с 12 мая из-за пандемии коронавируса.

Чтобы понять, какие компьютеры лучше всего подходят для обновления до Windows 10 2004, Microsoft начал использовать алгоритмы машинного обучения со середины июня, которые лучше всего подходят для этой задачи. Стоит отметить, что в июне 2019 года Microsoft начала использовать машинное обучение для обновления старых версий Windows 10 до итерации 1903. Тогда его целью было плавное обновление с версии Windows 10 1803.

Windows 10 2004 20H1
Windows 10 2004 20H1
Фото: Windows Central

"Мы продолжим улучшать нашу технологию машинного обучение на всех этапах интеллектуального развертывания новых версий Windows 10 и предоставлению беспрепятственного обновления", – прокомментировали в Microsoft.

Напомним, что ранее Windows 10 стала доступна бесплатно, мы рассказывали, как получить и скачать. Также недавно Microsoft отменила выпуск новой Windows 11.

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Microsoft операционная система windows 10 обновление машинное обучение
Источник: Zdnet
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