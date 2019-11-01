Death Stranding: как оценивает игру пресса в обзорах

Death Stranding на PlayStation 4 хвалят за подбор актеров, сюжет и графику, но ругают за скучный игровой процесс

Таинственная игра от геймдизайнера Хидэо Кодзимы Death Stranding уже почти на пороге – ее релиз намечен на 8 ноября. Сегодня спало эмбарго на публикации игровых обзоров, и журналисты делятся своими впечатлениями об этом нашумевшем "гениальном" проекте, который является временным эксклюзивом для игровой приставки PlayStation 4. Стоит ли покупать игру?

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Средняя оценка Death Stranding на популярном агрегаторе Metacritic составляет 84 балла из 100, что является очень похвальным результатом. Критикам пришлась по вкусу техническая составляющая, включающая шикарный саундтрек и потрясающий визуальный дизайн. Еще одной сильной стороной игры являются актеры, которых идеально подобрал Кодзима.

Средняя оценка Death Stranding на Metacritic от критиков Фото: Сегодня

С другой стороны открытый мир игры вообще не оставил никаких приятных впечатлений, он выглядит мертвым и смертельно скучным, а представленный геймплей однообразен. То, над чем шутили игроки на момент выхода первого трейлера, якобы это игра показывает симулятор разносчика Glovo или Uber Eats, на деле им и оказалась, только разносить надо не еду, а снаряжение и припасы в различные локации. Также подача сюжета и его ходы предсказуемы и не отбивают по эмоциям.

Однако те, кто Death Stranding осилил пройти до конца, на что понадобится около 50 часов монотонного геймплея, говорят о великолепной концовке, которая стоит того, чтобы терпеть все ее недостатки.

Оценки Death Stranding от игровых изданий:

We Got This Covered — 10 / 10

EGM — 10 / 10

Push Square — 10 / 10

GamingTrend — 100 / 100

Screen Rant — 10 / 10

Digitally Downloaded — 10 / 10

Glitched Africa — 10 / 10

Game Revolution — 10 / 10

PSX Brasil — 95 / 100

Gaming Nexus — 9,5 / 10

Next Gen Base — 9,5 / 10

PlayStation LifeStyle — 9.5 / 10

Geek Culture — 9,4 / 10

Spaziogames — 9,4 / 10

COGconnected — 93 / 100

Nexus — 9.2 / 10

INDIANTVCZ — 9 / 10

GamingBolt — 9 / 10

Shacknews — 9 / 10

GameSpot — 9 / 10

God is a Geek — 9 / 10

GameMAG — 9 / 10

Spiel Times — 9 / 10

Merlin'in Kazanı — 82 / 100

Saudi Gamer — 8 / 10

Press Start — 8 / 10

VideoGamer — 8 / 10

Easy Allies — 8 / 10

Destructoid — 8 / 10

Gameblog — 8 / 10

Guardian — 8 / 10

CGMagazine — 7,5 / 10

USgamer — 7 / 10

Game Informer — 7 / 10

Metro GameCentral — 7 / 10

3DNews — 7 / 10

IGN — 6,8 / 10

VG247 — 6 / 10

AusGamers — 6 / 10

GamesRadar+ — 3,5 / 5

Hardcore Gamer — 3,5 / 5

PowerUp! — 3 / 10

Напомним, что ранее Хидео Кодзима Сказал, что не считает себя гением. Также перед выходом Death Stranding на компьютерах появится Red Dead Redemption 2.

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