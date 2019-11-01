Death Stranding: как оценивает игру пресса в обзорах
Death Stranding на PlayStation 4 хвалят за подбор актеров, сюжет и графику, но ругают за скучный игровой процесс
Таинственная игра от геймдизайнера Хидэо Кодзимы Death Stranding уже почти на пороге – ее релиз намечен на 8 ноября. Сегодня спало эмбарго на публикации игровых обзоров, и журналисты делятся своими впечатлениями об этом нашумевшем "гениальном" проекте, который является временным эксклюзивом для игровой приставки PlayStation 4. Стоит ли покупать игру?
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Средняя оценка Death Stranding на популярном агрегаторе Metacritic составляет 84 балла из 100, что является очень похвальным результатом. Критикам пришлась по вкусу техническая составляющая, включающая шикарный саундтрек и потрясающий визуальный дизайн. Еще одной сильной стороной игры являются актеры, которых идеально подобрал Кодзима.
С другой стороны открытый мир игры вообще не оставил никаких приятных впечатлений, он выглядит мертвым и смертельно скучным, а представленный геймплей однообразен. То, над чем шутили игроки на момент выхода первого трейлера, якобы это игра показывает симулятор разносчика Glovo или Uber Eats, на деле им и оказалась, только разносить надо не еду, а снаряжение и припасы в различные локации. Также подача сюжета и его ходы предсказуемы и не отбивают по эмоциям.
Однако те, кто Death Stranding осилил пройти до конца, на что понадобится около 50 часов монотонного геймплея, говорят о великолепной концовке, которая стоит того, чтобы терпеть все ее недостатки.
Оценки Death Stranding от игровых изданий:
- We Got This Covered — 10 / 10
- EGM — 10 / 10
- Push Square — 10 / 10
- GamingTrend — 100 / 100
- Screen Rant — 10 / 10
- Digitally Downloaded — 10 / 10
- Glitched Africa — 10 / 10
- Game Revolution — 10 / 10
- PSX Brasil — 95 / 100
- Gaming Nexus — 9,5 / 10
- Next Gen Base — 9,5 / 10
- PlayStation LifeStyle — 9.5 / 10
- Geek Culture — 9,4 / 10
- Spaziogames — 9,4 / 10
- COGconnected — 93 / 100
- Nexus — 9.2 / 10
- INDIANTVCZ — 9 / 10
- GamingBolt — 9 / 10
- Shacknews — 9 / 10
- GameSpot — 9 / 10
- God is a Geek — 9 / 10
- GameMAG — 9 / 10
- Spiel Times — 9 / 10
- Merlin'in Kazanı — 82 / 100
- Saudi Gamer — 8 / 10
- Press Start — 8 / 10
- VideoGamer — 8 / 10
- Easy Allies — 8 / 10
- Destructoid — 8 / 10
- Gameblog — 8 / 10
- Guardian — 8 / 10
- CGMagazine — 7,5 / 10
- USgamer — 7 / 10
- Game Informer — 7 / 10
- Metro GameCentral — 7 / 10
- 3DNews — 7 / 10
- IGN — 6,8 / 10
- VG247 — 6 / 10
- AusGamers — 6 / 10
- GamesRadar+ — 3,5 / 5
- Hardcore Gamer — 3,5 / 5
- PowerUp! — 3 / 10
Напомним, что ранее Хидео Кодзима Сказал, что не считает себя гением. Также перед выходом Death Stranding на компьютерах появится Red Dead Redemption 2.
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