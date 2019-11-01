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Death Stranding: как оценивает игру пресса в обзорах

Death Stranding на PlayStation 4 хвалят за подбор актеров, сюжет и графику, но ругают за скучный игровой процесс

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:59

Таинственная игра от геймдизайнера Хидэо Кодзимы Death Stranding уже почти на пороге – ее релиз намечен на 8 ноября. Сегодня спало эмбарго на публикации игровых обзоров, и журналисты делятся своими впечатлениями об этом нашумевшем "гениальном" проекте, который является временным эксклюзивом для игровой приставки PlayStation 4. Стоит ли покупать игру?

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Средняя оценка Death Stranding на популярном агрегаторе Metacritic составляет 84 балла из 100, что является очень похвальным результатом. Критикам пришлась по вкусу техническая составляющая, включающая шикарный саундтрек и потрясающий визуальный дизайн. Еще одной сильной стороной игры являются актеры, которых идеально подобрал Кодзима.

Средняя оценка Death Stranding на Metacritic от критиков
Средняя оценка Death Stranding на Metacritic от критиков
Фото: Сегодня

С другой стороны открытый мир игры вообще не оставил никаких приятных впечатлений, он выглядит мертвым и смертельно скучным, а представленный геймплей однообразен. То, над чем шутили игроки на момент выхода первого трейлера, якобы это игра показывает симулятор разносчика Glovo или Uber Eats, на деле им и оказалась, только разносить надо не еду, а снаряжение и припасы в различные локации. Также подача сюжета и его ходы предсказуемы и не отбивают по эмоциям.

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Однако те, кто Death Stranding осилил пройти до конца, на что понадобится около 50 часов монотонного геймплея, говорят о великолепной концовке, которая стоит того, чтобы терпеть все ее недостатки.

Оценки Death Stranding от игровых изданий:

  • We Got This Covered — 10 / 10
  • EGM — 10 / 10
  • Push Square — 10 / 10
  • GamingTrend — 100 / 100
  • Screen Rant — 10 / 10
  • Digitally Downloaded — 10 / 10
  • Glitched Africa — 10 / 10
  • Game Revolution — 10 / 10
  • PSX Brasil — 95 / 100
  • Gaming Nexus — 9,5 / 10
  • Next Gen Base — 9,5 / 10
  • PlayStation LifeStyle — 9.5 / 10
  • Geek Culture — 9,4 / 10
  • Spaziogames — 9,4 / 10
  • COGconnected — 93 / 100
  • Nexus — 9.2 / 10
  • INDIANTVCZ — 9 / 10
  • GamingBolt — 9 / 10
  • Shacknews — 9 / 10
  • GameSpot — 9 / 10
  • God is a Geek — 9 / 10
  • GameMAG — 9 / 10
  • Spiel Times — 9 / 10
  • Merlin'in Kazanı — 82 / 100
  • Saudi Gamer — 8 / 10
  • Press Start — 8 / 10
  • VideoGamer — 8 / 10
  • Easy Allies — 8 / 10
  • Destructoid — 8 / 10
  • Gameblog — 8 / 10
  • Guardian — 8 / 10
  • CGMagazine — 7,5 / 10
  • USgamer — 7 / 10
  • Game Informer — 7 / 10
  • Metro GameCentral — 7 / 10
  • 3DNews — 7 / 10
  • IGN — 6,8 / 10
  • VG247 — 6 / 10
  • AusGamers — 6 / 10
  • GamesRadar+ — 3,5 / 5
  • Hardcore Gamer — 3,5 / 5
  • PowerUp! — 3 / 10

Напомним, что ранее Хидео Кодзима Сказал, что не считает себя гением. Также перед выходом Death Stranding на компьютерах появится Red Dead Redemption 2.

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Источник: Reddit
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