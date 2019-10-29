Death Straning Хидэо Кодзимы выйдет на компьютерах

Издателем компьютерной версии игры выступит итальянская компания 505 Games

Death Stranding выйдет в 2020 году для ПК Фото: Gametech

Долгожданная и таинственная игра Death Stranding от гения геймдизайна Хидэо Кодзимы поступит в продажу для игровой приставки PlayStation 4 уже скоро – 8 ноября. Однако эксклюзивным проект для этой игровой приставки не будет. Студия Kojima Productions заявила в Twitter, что Death Stranding будет также доступен для персональных компьютеров и выйдет в начале лета 2020 года.

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Издателем компьютерной версии игры выступит итальянская компания 505 Games, которая выпустила многие знаменитые игры, вроде Terraria, Don't Starve, Assetto Corsa, Payday 2 и Rocket League. Намеки на то, что игра может появиться и на других игровых платформах появлялись и ранее. В частности, этим летом Death Stranding пропала из списка эксклюзивов для PlayStation 4, что породило волну спекуляций.

Что касается самой игры, то Сам Кодзима позиционирует свой проект, как "экшн в открытом мире с новыми элементами и привнесениями", надежно скрывая главный замысел до самого релиза. Также геймдизайнер добавил, что главная цель игры состоит в том, чтобы "воссоединить изолированные города и фрагментированное общество".

Несмотря на то, что Кодзима лично демонстрировал почти целый час геймплея, где раскрыл основные, но далеко не все его особенности, многие игроки до сих пор не понимают, о чем игра вообще: невнятная черная слизь, человеческие зародыши в банках, скелеты-солдаты и прочие странности добавляют Death Stranding элементы мистики, в которых можно запутаться.

Напомним, что ранее Арнольд Шварценеггер показал жестокие приемы в запрещенной игре в Украине. Также была названа самая популярная игра на Android, которую загрузили свыше 23 миллионов раз.

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