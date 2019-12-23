Деградация на колесах: насколько быстро устают батареи электромобилей

Исследователи выяснили, как быстро теряют в емкости аккумуляторы электромобилей за год

В год аккумуляторы теряют около 2,3% емкости Фото: Unsplash

Несмотря на все достоинства электромобилей, у них есть несколько изъянов, которые являются серьезным препятствием при их эксплуатации. Одним из недостатков является деградация заряда аккумуляторной батареи электрокаров со временем. Но насколько они теряют в емкости ежегодно? На этот вопрос ответили эксперты из компании Geotab, специализирующаяся на системах глобального позиционирования и слежения за автотранспортом.

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Чтобы выяснить, насколько сильно теряют емкость батареи, было отобрано 6300 электромобилей из разных марок и по всему миру. Результаты исследования показали, что в среднем аккумуляторы теряют 2,3% емкости ежегодно. Подсчеты показали, что при таких невысоких потерях аккумуляторы могут пережить даже автомобили, в которые они установлены.

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Поскольку во время эксплуатации батареи сильно нагреваются, очень важно оснащать электромобили надежной системой охлаждения. Эксперты из Geolab доказали, что на износ батареи сильно влияет качественная система снижения температуры аккумулятора. К примеру, у Tesla Model S используется система водяного охлаждения, и ее батарея за год потеряла всего 2,3% емкости. А "бюджетный" Nissan Leaf использует пассивное воздушное охлаждение, в результате чего потери емкости его батареи выше – 4,2% за год.

Как отмечают авторы исследования, снижение эффективности батареи может быть нелинейным — за медленным в первое время спадом может последовать резкое падение. На скорость зарядки также может влиять программное обеспечение. По словам владельцев Tesla, оно сильно влияет на зарядку автомобиля.

А вот периодичность эксплуатации почти не влияет на срок службы батареи, тогда как климат оказывает серьезное воздействие. В жарком климате батарея будет "умирать" быстрее, нежели в холодном. Также на долговечность негативно влияет частое использование режима быстрой зарядки – этим также страдают смартфоны.

Напомним, что ранее у Tesla после прошивки появилась игра Stardew Valley и улучшенный автопилот. Также на прошлой неделе обновление подарило зверскую мощность Tesla Model 3.

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