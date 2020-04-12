День космонавтики: ТОП-5 малоизвестных фактов о первом человеке в космосе

Первый полет Юрия Гагарина в космос сопровождался огромными рисками, нештатными ситуациями и курьезами – Сегодня.Lifestyle расскажет о них

12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин стал первым человеком, совершившим путешествие в космос. Причем согласно международным правилам, это был именно настоящий космический полет: выход на орбиту корабля "Восток-1", облет Земли и возвращение. Однако о первом полете есть факты, которые не пишут в учебниках по истории. Сегодня.Lifestyle в честь Дня космонавтики расскажет о ТОП-5 малоизвестных фактах о первом человеке в космосе и самом полете.

Р-7 (слева) и "Союз-ФГ" (справа) Фото: Популярная Механика

Ракета, на которой Юрий Гагарин отправился в космос, была специально адаптированной под выход на орбиту Земли двухступенчатой баллистической межконтинентальной ракетой Р-7, разработанной Сергеем Павловичем Королевым для ядерных ударов. Нос ракеты был увеличен, чтобы вместить в себя космический корабль "Восток-1". Основа конструкции Р-7 была настолько удачной, что на ее базе Россия до сих пор строит ракеты серии "Союз".

Традиции

Космические традиции Фото: Популярная Механика

Юрий Гагарин произвел хорошее впечатление на главного конструктора Королева, когда он следовал принятому обычаю входа в дом: снял свою обувь, прежде чем попасть в недавно разработанный космический корабль "Восток-1". Более того, во время поездки на автобусе ЛАЗ-695Б "Львов" к стартовой ракетной площадке Гагарин внезапно попросил остановить автомобиль, чтобы помочиться на колесо перед полетом – этот случай стал обязательной традицией всех советских, а позже российских космонавтов – необходимо попасть струей именно на заднее правое колесо.

"Поехали" Фото: Популярная Механика

Знаменитая фраза "Поехали!", брошенная Юрием Гагариным перед взлетом, не была заранее спланированной. Это мимолетное восклицание на деле оказалось удачным экспромтом, которое можно назвать первым космическим мемом. Впрочем, существует версия о ее происхождении: летной подготовкой в отряде космонавтов руководил Марк Галлай, который на тренировках вместо "Экипаж, взлетаю" говорил: "Поехали".

Смертельные риски первого полета

Космический корабль "Восток-1" Фото: TechCrunch

Во время первого космического полета Юрия Гагарина не все шло гладко – космонавт мог погибнуть как минимум три раза. В первый раз это могло произойти, когда орбита оказалась выше расчетной на 100 километров. Изначально орбита была рассчитана так, что в случае отказа тормозного двигателя корабль сошел бы с орбиты самостоятельно в течение недели, затормозив в атмосфере. С более высокой орбитой на это потребовался бы месяц или два, а запас воздуха и воды в корабле был только на 10 дней, но все сработало штатно.

Второй раз, когда при входе в атмосферу от спускаемого корабля не отделился приборно-агрегатный отсек, который болтался на кабелях. Гагарина при этом сильно трясло в спускаемом аппарате и вызывало сильные перегрузки. Благо в результате трения в атмосфере кабели перегорели и оторвались, снизив тряску.

Третий — когда при катапультировании из спускаемого аппарата после раскрытия парашюта раскрылась "запаска", чудом не погасившая основной купол. Кроме того, едва удалось вытащить из-под ремней дыхательный клапан, так что Гагарин чуть не задохнулся.

Секретный пароль

Юрий Гагарин Фото: Газета.Ru

Несмотря на то что весь полет проходил в автоматическом режиме, на случай поломки автопилота у Юрия Гагарина все же была возможность вручную по приборам развернуть аппарат и начать экстренное торможение для схода с орбиты. Однако в условиях кислородной недостаточности мозговая деятельность могла быть снижена, что повышало риск совершения ошибки. Поэтому на случай нештатной ситуации Гагарину предписывалось вскрыть конверт, прочитать секретный пароль и ввести его в пульт управления. Такая процедура кажется простой, но при гипоксии это сделать невероятно трудно. Тем не менее перед полетом как минимум три человека сказали секретный пароль Гагарину – "125".

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