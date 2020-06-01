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Дешевой не будет: Sony раскрыла цену PlayStation 5

Сегодня, 12:05

За технологичную начинку и яркие впечатления игрокам придется потратиться

Исполнительный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан сообщил в интервью CNET, что 4 июня команда готовит грандиозный показ игровой приставки PlayStation 5, которая должна выйти ближе к концу 2020 года. Глава Sony, естественно, нахваливал PS5, акцентируя на том, что "приставка подарит геймерам нечто совершенно новое, чем можно будет наслаждаться только на этой платформе", явно намекая на интересные эксклюзивные проекты.

Но есть и не очень приятная новость – за технологичную начинку и яркие впечатления игрокам придется заплатить. Причем стоимость PlayStation 5 будет сопоставима со стоимостью смартфонов. Однако, по словам Джима Райана, консоль точно будет стоить своих денег и предложит отличное соотношение цены и качества.

Рендер PlayStation 5
Рендер PlayStation 5
Фото: LetsGoDigital

Sony Interactive Entertainment планирует провести официальную презентацию PlayStation 5 4 июня в 23:00 по киевскому времени. Мероприятие будет транслироваться онлайн, поскольку в условиях пандемии коронавируса не все правительства снизили условия карантина. Компания сообщила, что на мероприятии будет продемонстрированы как новые игры, так и игровой процесс на игровой приставке нового поколения. Презентация продлится около часа и призвана стать частью "серии обновлений для PS5".

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"Эти игры для платформы PS5 являются лучшими в отрасли. Они созданы лучшими творческими коллективами со всего мира. Каждая студия, независимо от размера или истории, прилагает все усилия для разработки потенциальных хитов для PlayStation 5", – заявил Джим Райан.

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Вместе с тем запуск PlayStation 5 происходит в сложное время. Правительства во всем мире заставляют граждан находиться на карантине, замедляя экономическую активность и закрывая предприятия. В ответ на коронавирус Sony в апреле бесплатно раздала копии своих хитовых приключенческих игр Journey and Uncharted: The Nathan Drake Collection. По словам Sony, эти игры скачали более 10 миллионов человек.

Напомним, что ранее в этом году Sony была вынуждена поднять цену PlayStation 5. В то же время некоторые магазины уже предлагают купить PlayStation 5 по предзаказу.

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Источник: CNET
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